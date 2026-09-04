Une Britannique de 35 ans décède sur le mont Snowdon

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Une Britannique de 35 ans décède sur le mont Snowdon

Une Britanniquede 35 ans est décédée après s'être effondrée et avoir perdu connaissance alors qu'elle descendait la plus haute montagne du Pays de Galles.

Sophie Goodier-Bird descendait du mont Snowdon, dont le nom gallois est Yr Wyddfa lorsqu'elle a commencé à ressentir une fatigue croissante. À l'approche de la fin de son parcours, elle s'est soudainement effondrée et a perdu connaissance.

Les services d'urgence ont été immédiatement alertés. Les secouristes sont arrivés sur place et ont tenté une réanimation cardio-pulmonaire, mais il n'a pas été possible de sauver Sophie.

Lors de l'audience, la cause probable du décès a été identifiée comme étant un coup de chaleur dû à un effort physique intense .

Sophie, esthéticienne originaire de Birmingham, s'était lancée à l'assaut du Yr Wyddfa (Snowdon) quelques jours seulement après avoir fêté ses 35 ans.

Son décès a été officiellement enregistré lors de l'ouverture de l'enquête au tribunal des coroners de Caernarfon. Le coroner Kate Robertson a été informée que Sophie est décédée peu après avoir perdu connaissance sur la montagne.

L'enquête a été ajournée pour être poursuivie ultérieurement. L'audience complète aura lieu à une date ultérieure.

Une collecte de fonds lancée pour son fils de 12 ans

Après le décès de Sophie, une collecte de fonds a été organisée pour soutenir son fils de 12 ans .

L'incident tragique a eu lieu le 10 juillet .

Le sommet du Yr Wyddfa culmine à plus de 3 000 pieds et accueille chaque année plus de 600 000 randonneurs .

Parallèlement, l'administration du parc national d'Eryri rappelle de ne pas sous-estimer l'ascension de la montagne. Les experts soulignent que les conditions météorologiques en montagne peuvent changer très rapidement.

Il est conseillé aux randonneurs, surtout par temps chaud, d'emporter suffisamment de nourriture et d'eau .

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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