Une journaliste révèle un secret sur Messi

Ayant annoncé son départ de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messia reçu un hommage émouvant de la journaliste Veronica Brunati. Elle y révèle comment Messi lui a proposé son aide après le décès de son mari, le journaliste Jorge « El Topo » López, en 2014.

Jorge « El Topo » López est décédé au Brésil lors de la Coupe du Monde 2014, après que le taxi dans lequel il se trouvait a été percuté par une voiture de criminels en fuite. Sa disparition a été une épreuve terrible pour Brunati et ses enfants.

Brunati écrit qu'après la tragédie, Messi l'a invitée au centre d'entraînement Joan Gamper. Le joueur a serré la journaliste dans ses bras et lui a demandé : « Que puis-je faire pour toi, pour Agus et pour Lucia ? » a-t-il demandé.

Le fait que Messi se souvienne des prénoms de ses deux enfants a profondément marqué Brunati. La journaliste a précisé que Messi a réitéré sa volonté de l'aider.

Brunati s'est souvenue qu'elle ne lui a demandé aucune aide financière ou autre, mais simplement de rencontrer ses enfants :

« Messi m'a dit : "Je veux vous aider. Que puis-je faire pour eux ?" Et j'ai répondu : "Lionel Messi restez vous-même. Mes enfants seront heureux de vous voir. Ils pleurent beaucoup. Je veux juste les voir sourire à nouveau", raconte la journaliste.

Brunati a souligné que Messi lui a donné la force et l'inspiration pour surmonter ces jours difficiles. Selon elle, le joueur l'a encouragée à continuer à couvrir les matchs de l'équipe d'Argentine en voyageant seule avec ses deux enfants à travers le monde.

« Grâce à Messi, ma vie est devenue meilleure. Celle d'El Topo aussi, et celle de mes enfants. Parce que Messi est un bonheur incomparable », a écrit Brunati.

La journaliste souligne que le plus grand héritage de Messi ne réside pas seulement dans ses trophées ou ses records. Son bonheur partagé, sa gentillesse et son soutien humain dans les moments difficiles sont tout aussi importants.

À la fin de son article, Brunati a remercié Messi pour tout ce qu'il a fait.