SpaceXAI annonce une réduction de 50 % sur l'Internet Starlink aux États-Unis

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SpaceXAI annonce une réduction de 50 % sur l'Internet Starlink aux États-Unis

La société SpaceXAI a commencé à proposer une réduction de 50 % sur les tarifs de connexion par satellite Starlink destinés à l'Internet domestique dans certaines régions des États-Unis. Bien que cette initiative permette aux clients d'obtenir une connexion haut débit à des prix nettement plus abordables, elle suscite des débats parmi les résidents locaux et les écologistes. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon les informations d'ixbt.com, les réductions ont été mises en œuvre pour les résidents de Memphis, dans le Tennessee, ainsi que pour ceux de Southaven, dans l'État voisin du Mississippi. Cette promotion spéciale couvre les trois principaux forfaits résidentiels de Starlink et offre aux clients un soulagement financier significatif.

Tarifs et nouveaux équipements

Dans le cadre de cette promotion, les prix ont été modifiés comme suit :

  • Le forfait de base avec une vitesse allant jusqu'à 100 Mbps est passé de 55 $ à 27,50 $ par mois.
  • Le prix du forfait intermédiaire à 200 Mbps a été réduit de 85 $ à 42,50 $.
  • Le forfait Max, offrant la vitesse maximale, est proposé à 65 $ au lieu de 130 $.
De plus, les nouveaux clients ne paient pas de frais distincts pour l'équipement lors de la location du kit Starlink V5 récemment introduit. Cela permet d'économiser jusqu'à 349 $ sur les coûts initiaux. Selon l'entreprise, environ 2 000 citoyens ont déjà profité de cette offre.

Spécificités régionales et concurrence

Pour la ville de Memphis, 2 000 connexions ne représentent pas un chiffre très élevé, car la population de la ville dépasse les 600 000 habitants et le nombre de foyers est supérieur à 250 000. Les experts soulignent que cette offre est utile pour les zones reculées où les réseaux à fibre optique ne sont pas disponibles. Cependant, là où l'Internet filaire rapide est présent, Starlink n'a pas toujours l'avantage, car les opérateurs locaux proposent de la fibre optique à plus de 300 Mbps. Néanmoins, la connexion par satellite peut servir de canal de secours fiable pour beaucoup.

Protestations écologiques et projets futurs

Cette promotion a été annoncée dans un contexte de tensions autour des centres de données de xAI à Memphis. Les organisations environnementales critiquent vivement l'utilisation de turbines à gaz pour alimenter les installations en électricité. Selon leurs allégations, certains générateurs fonctionnent sans les permis appropriés, augmentant ainsi la pollution atmosphérique. Des représentants de l'organisation environnementale SELC ont souligné que les résidents de la région attendent la résolution des problèmes d'infrastructure énergétique plutôt qu'une baisse du prix de l'Internet.

Il a été rapporté que SpaceXAI a promis de fermer progressivement 69 générateurs à gaz une fois qu'une centrale électrique fixe d'une capacité de 1,2 GW sera mise en service d'ici un an. L'entreprise propose également une réduction similaire de 50 % aux résidents de la paroisse de Vermilion, en Louisiane, où la construction de son nouveau cosmodrome est prévue.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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