Le plan de conquête européenne de City : Maresca dévoile une liste surprise pour la LDC

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Le plan de conquête européenne de City : Maresca dévoile une liste surprise pour la LDC

«Manchester City» a officiellement soumis sa liste finale de 23 joueurs inscrits sur la liste A pour la phase initiale de la nouvelle saison révolutionnaire de l'UEFA Champions League. L'entraîneur-chef de l'équipe, Enzo Maresca, a mis en œuvre sa stratégie pour la série de matchs complexes du nouveau format, visant les objectifs les plus élevés dans la compétition la plus prestigieuse d'Europe. L'absence de certaines figures clés et l'apparition de nouveaux noms inattendus suscitent des débats passionnés parmi les supporters.

Huit chocs et un retour dramatique au « Camp Nou »

Selon le nouveau format, les « Citizens » disputeront un total de huit rencontres lors de la phase initiale. Quatre matchs auront lieu à Manchester et quatre à l'extérieur. La campagne européenne débutera ce mois-ci par un déplacement au Portugal pour affronter le « Porto ». Après ce déplacement complexe, l'Etihad Stadium accueillera deux chocs consécutifs : le champion en titre, le « Paris Saint-Germain », et le club grec de l'« AEK Athènes » se rendront à Manchester.

L'une des rencontres les plus intrigantes et dramatiques du calendrier aura lieu après les confrontations contre le « RB Leipzig » en Allemagne et le « Napoli » de Kevin De Bruyne. Il s'agit du match contre le « FC Barcelone ». Il est à noter que cet été, le milieu de terrain espagnol Rodri, qui a quitté «Manchester City», affrontera désormais son ancien club au « Camp Nou ». De plus, la liste inclut des matchs contre le « Lens », qui a recruté Abdukodir Khusanov, et le « Sporting » lors de la dernière journée en janvier.

Liste A officielle pour la LDC (23 joueurs) :

À l'approche du début de la compétition, le club a soumis à l'UEFA la liste A suivante composée de 23 joueurs :

  • Gardiens : Gianluigi Donnarumma, Marcus Bettinelli, Gerónimo Rulli, Max-Edgar Chabot.

  • Défenseurs : Rúben Dias, Marc Guéhi, Rayan Aït-Nouri, Vitor Reis, Joško Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis.

  • Milieux de terrain : Elliot Anderson, Mateo Kovačić, Rayan Cherki, Jérémy Doku, Enzo Fernández, Matheus Nunes, Ayyoub Bouaddi, Phil Foden.

  • Attaquants : Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Allan Elias, Antoine Semenyo.

Nouveaux gardiens, retour de Vitor Reis et intrigue française

Des changements majeurs ont été observés dans la ligne des gardiens de la liste publiée. Gerónimo Rulli a remplacé James Trafford, tandis que l'inclusion de Max-Edgar Chabot, 18 ans, dans la liste A a été une véritable surprise. Selon les informations, le jeune gardien a été acheté cet été au club français d'Angers et la direction du club envisageait de le prêter. Néanmoins, Maresca l'a jugé digne de l'une des 16 places réservées aux joueurs étrangers. Avec lui, les nouveaux membres Enzo Fernández, Allan Elias, Iliman Ndiaye et d'autres ont également été inclus dans la liste.

En défense, le retour du Brésilien Vitor Reis dans l'équipe première est remarquable. Il a passé la saison 2025/26 en prêt à Gérone, club membre du City Football Group.

Où sont Nico O'Reilly et Ryan McAidoo ? Le secret de la liste B révélé

L'absence de jeunes joueurs importants comme Nico O'Reilly et Ryan McAidoo parmi les 23 joueurs de la liste A a soulevé de nombreuses questions. Cependant, comme l'a noté le Manchester Evening News », cela ne signifie pas qu'ils ne pourront pas participer à la compétition. Selon les règles de l'UEFA, les joueurs âgés de 21 ans ou moins et ayant passé au moins deux ans au club peuvent être inscrits sur la liste B.

O'Reilly et McAidoo ont été inscrits sur cette liste B. Comme Maresca n'a pas rempli les quatre places réservées aux joueurs formés au club, il a enregistré 23 joueurs au lieu de 25 sur la liste A, mais la possibilité de renforcer l'équipe via la liste B demeure.

Selon vous, cette liste A de 23 joueurs choisie par Enzo Maresca permettra-t-elle à Manchester City de remporter la Ligue des Champions dans ce nouveau format ? Que pensez-vous des changements chez les gardiens et du fait que Rodri affronte City avec le FC Barcelone ? Laissez vos avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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