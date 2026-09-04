«Son nom a disparu des boutiques» : l'Atlético a-t-il arrêté la vente des maillots de Julián Álvarez ?

Il a été constaté que dans les boutiques officielles situées près du stade de l'Atlético de Madrid, aucun maillot de l'une des stars de l'équipe, l'attaquant argentin Julián Álvarez ne porte son nom. Cette information inattendue, diffusée par le média britannique The Touchline a suscité de vives discussions au sein de la communauté footballistique. Dans le contexte des tensions apparues lors du mercato estival, cette situation dans les boutiques du club alimente les doutes sur l'avenir du joueur vedette à Madrid.

Un nom retiré des rayons : coïncidence ou signal caché ?

La situation dans les points de vente officiels près du stade n'a pas attiré l'attention des fans et des journalistes par hasard :

Plus aucun maillot disponible : L'absence des maillots d'Álvarez, l'attaquant le plus précieux et renommé de l'équipe, dans les boutiques principales de l'Atlético ne ressemble pas à une simple rupture de stock. On a l'impression que ses maillots ont été totalement retirés des rayons ;

L'inquiétude des fans : Face au tumulte entourant l'attaquant ces dernières semaines, les supporters associent cette situation à un refroidissement des relations entre le club et le joueur.

L'interdiction pour le FC Barcelone et le refus de l'option Arsenal

Le dernier mercato a été très tendu pour le champion du monde argentin :

L'option FC Barcelone : Cet été, Julián Álvarez avait sérieusement l'intention de quitter le club madrilène. Cependant, la direction des « Colchoneros » a catégoriquement refusé de laisser partir son attaquant vedette chez son rival direct en Liga, le FC Barcelone ;

L'offre d'Arsenal : Parallèlement, Arsenal a également tenté de conclure le transfert d'Álvarez, mais cette fois, le joueur a personnellement refusé l'offre, ne souhaitant pas retourner en Angleterre ;

Un maintien forcé : En conséquence, l'attaquant a été contraint de rester à Madrid contre son gré, en raison de la décision de la direction.

Que dit Diego Simeone ? Entraînements et match contre l'Athletic

Malgré la situation confuse dans les boutiques et les rumeurs de transfert, l'entraîneur Diego Simeone tente de garder son calme :

« Il sera dans le groupe » : Le coach madrilène a clairement indiqué qu'Álvarez s'entraînait très bien et qu'il serait inclus dans le groupe pour l'important match contre l'Athletic Bilbao ;

Pression sur le terrain : Bien que Simeone tente d'apaiser la situation, il est évident qu'une atmosphère froide persiste autour du joueur au niveau du service marketing et de la direction du club.

Selon vous, la disparition des maillots de Julián Álvarez des boutiques du club est-elle une simple erreur technique ou le premier signe d'un départ fracassant lors du mercato hivernal ? Le refus de le laisser partir au FC Barcelone était-il la bonne décision ? Laissez vos avis en commentaires !