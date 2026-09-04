Le leader est tombé : Nasaf écrase Neftchi 6-2 à Qarshi

Super League d'OuzbékistanLors de la 20e journée, les supporters ont assisté au résultat le plus sensationnel et inattendu de la saison. Le club de Neftchi Fergana, leader incontesté du classement, s'est incliné lourdement 2-6 sur le terrain de Nasaf à Qarshi. Ce duel dramatique et riche en buts est devenu le match le plus prolifique et marquant de tout le championnat.

« Blitzkrieg » à Qarshi : Doublé de Bobur Abduxoliqov et 4-0 à la pause

Les protégés de Ro‘ziqul Berdiyev ont entamé la rencontre avec une pression sans précédent, scellant le sort du match dès les premières minutes :

Un doublé dès l'entame : Alors qu'Umarbek Eshmurodov a ouvert le score à la 7e minute, Bobur Abduxoliqov a trompé le gardien adverse seulement une minute plus tard, à la 8e minute, portant le score à 2-0 ;

Domination totale en première période : Les « Dragons » n'ont pas baissé d'intensité. À la 22e minute, Sharof Muhitdinov a creusé l'écart, puis à la 40e minute, le légionnaire Adenis Shala a inscrit le quatrième but contre le leader, envoyant les équipes à la pause sur le score de 4-0 ;

Le doublé d'Abduxoliqov : En début de seconde période, l'initiative est restée entre les mains des locaux : à la 53e minute, Bobur Abduxoliqov a marqué son deuxième but du match et le cinquième de son équipe.

Les buts de Neftchi et le point final

Réveillés bien que tardivement, les joueurs de Fergana ont poussé pour réduire l'écart :

Réponse d'Odilov et Peritsa : À la 59e minute, Alisher Odilov, entré en jeu, a réduit le score à 5-1. En fin de match, à la 89e minute, un autre attaquant remplaçant, Stipe Peritsa, a inscrit le deuxième but des visiteurs ;

La frappe de Davronov : Malgré les tentatives de Fergana, Alibek Davronov a marqué le sixième but de Nasaf à la 80e minute, ravissant une fois de plus les supporters. Score final : 6-2.

Situation au classement : L'intrigue s'intensifie-t-elle dans la course au titre ?

Après cette victoire retentissante, la situation au classement de la Super League a évolué comme suit :

Nasaf remonte : Le club de Qarshi porte son total à 28 points, se hissant à la 7e place du classement et poursuivant sa lutte pour les premières positions ;

Neftchi conserve sa place de leader : Bien qu'ayant subi une lourde défaite, l'équipe de Vitaliy Levchenko reste leader de la Super League avec 45 points. Cependant, après cette défaite humiliante, les chances des poursuivants de réduire l'écart ont considérablement augmenté.

Selon vous, quelle est la raison de cette défaite inattendue et lourde de Neftchi à Qarshi : fatigue ou tactique parfaite de Nasaf ? Quel impact cette défaite aura-t-elle sur le moral des joueurs de Fergana dans la course au titre ? Laissez vos avis en commentaires !