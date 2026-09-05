Lamine Yamal intégré au groupe des capitaines du FC Barcelone

Selon les informations diffusées par Mundo Deportivo, le club catalan du FC Barcelone a officiellement confirmé son nouveau conseil des capitaines pour la saison 2026-27. Après les transferts estivaux et les changements dans l'effectif, l'entraîneur Hansi Flick a mis en place un nouveau système de leadership. Dans cette nouvelle phase, la jeune star de l'équipe, Lamine Yamal, a officiellement rejoint le groupe des capitaines. C'est ce que rapporte Goal.com .

Il s'avère que Raphinha et Pedri ont été nommés respectivement premier et deuxième capitaine par décision personnelle de Hansi Flick. Pour les trois places restantes, un vote secret a été organisé dans le vestiaire de l'équipe. En conséquence, Eric García, Frenkie de Jong et Lamine Yamal, âgé d'à peine 19 ans, ont gagné la confiance de leurs coéquipiers pour compléter le top cinq.

Ces changements radicaux au sein du club ont été causés par le prêt récent de joueurs expérimentés. En particulier, les départs de Marc-André ter Stegen et Ronald Araújo avaient créé un certain vide en matière de leadership. Par conséquent, le staff technique et les joueurs ont décidé de créer une nouvelle hiérarchie pour maintenir un environnement sain et assurer la cohésion sur le terrain.

Le choix de Hansi Flick et la démocratie d'équipe

Il est rapporté que Hansi Flick avait déjà identifié ses candidats principaux lors de la préparation d'avant-saison. Le technicien allemand a maintenu Raphinha et Pedri aux rangs les plus élevés, tout en laissant les joueurs décider des positions restantes. Cette approche aurait contribué à renforcer davantage l'unité au sein de l'équipe.

L'inclusion d'Eric García dans cette liste s'explique par sa grande discipline à l'entraînement et son approche responsable. Frenkie de Jong, quant à lui, est devenu un choix logique en tant que l'une des figures les plus âgées et expérimentées après le départ de Ter Stegen. Néanmoins, l'attention principale se porte sur l'intégration de Lamine Yamal dans ce groupe.

L'ascension historique de Lamine Yamal

L'intégration de Lamine Yamal, qui porte désormais le légendaire numéro 10, dans le groupe des capitaines à seulement 19 ans est une déclaration forte pour l'avenir du FC Barcelone. Son accession à ce statut ne repose pas sur des principes d'âge traditionnels, mais sur son immense impact sportif et ses qualités de leader sur le terrain.

Le club catalan n'est pas étranger à l'idée de confier de telles responsabilités à de jeunes joueurs. Il y a deux ans, Gavi avait porté le brassard brièvement lors d'un match contre Séville, mais l'inclusion officielle de Yamal dans le top cinq propulse son rôle dans le projet de Hansi Flick à un niveau totalement différent.