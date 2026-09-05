Le défenseur du Real Betis explique comment il a neutralisé le penalty de Mbappé

Un résultat sensationnel a été enregistré lors du match de La Liga, où le Real Madrid a subi l'une des défaites les plus difficiles de son histoire. En déplacement chez le Real Betis, le club royal s'est incliné sur le score minimal de 0-1. Le sort du match a été scellé par un penalty manqué par Kylian Mbappé, ce qui a suscité de vives discussions au sein de la communauté du football. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, lors de la situation décisive du match, le gardien du Real Betis, Álvaro Valles, a réussi à repousser le tir de la star française. Cependant, le défenseur local Marc Bartra, arrivé le premier sur le ballon repoussé par le gardien, a écarté le danger. Cette situation a provoqué de nombreux débats sur une éventuelle violation de la règle d'empiétement (encroachment) par les joueurs entrés trop tôt dans la surface de réparation.

Un mouvement tactique planifié

Dans une interview accordée à Movistar+ après le match, le défenseur central expérimenté Marc Bartra a admis que cette situation n'était pas fortuite. Selon lui, cette action était parfaitement planifiée et visait à exploiter les failles du règlement. Le défenseur, anticipant la possibilité que Valles repousse le ballon, a pris sa position avec une grande précision, sans enfreindre les règles.

Bartra a souligné qu'il avait essayé de calculer précisément le moment où l'adversaire frapperait. S'il s'était précipité ou avait tardé, il serait entré dans la surface de réparation et aurait commis une faute. Le joueur a déclaré qu'il avait réussi à garder ses pieds hors de la ligne jusqu'au bout, ce qui a porté ses fruits.

Conseils d'arbitres et expérience de Valence

Il s'avère que cette astuce de Marc Bartra a été inspirée par une action similaire du défenseur de Valence, José Gayà. La star du Betis, après avoir observé le mouvement de son compatriote, s'est intéressée à sa légalité et a décidé de consulter des arbitres professionnels.

Le défenseur a précisé qu'il avait contacté une connaissance ayant arbitré au niveau de la Segunda B pour clarifier les subtilités de la règle. Ce spécialiste lui a expliqué qu'il n'était pas interdit de se tenir à l'extérieur ou sur la limite de la ligne, tant qu'il ne la touchait pas. Ces informations ont aidé le Real Betis à remporter cette victoire cruciale contre le Real Madrid.