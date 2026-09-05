Le FC Barcelone face à une perte majeure : Lamine Yamal manque l'entraînement

Le club espagnol du FC Barcelone fait face à un sérieux problème d'effectif avant son déplacement contre Valence en La Liga. La star montante et ailier vedette de l'équipe, Lamine Yamal, n'a pas participé à la dernière séance d'entraînement de samedi, rendant sa présence au stade de Mestalla incertaine. Cette nouvelle a suscité l'inquiétude des supporters et du staff technique alors que les hommes de Hansi Flick préparent la quatrième journée de la saison 2026/27. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par le journal SPORT, l'absence inattendue du joueur de 19 ans lors de la dernière séance d'entraînement a alerté les médecins et les entraîneurs. L'état physique de l'ailier talentueux, qui avait réalisé une performance exceptionnelle lundi contre le Rayo Vallecano, est en cours d'examen urgent par le staff médical du club. Bien que le club n'ait pas encore fait de déclaration officielle sur les causes exactes de la blessure, cette situation pose un problème sérieux avant le départ de l'équipe.

Statut de capitaine et changements tactiques

Mundo Deportivo rapporte que cet incident inattendu survient dans un contexte joyeux pour Yamal. Le jour même, le joueur a été élu nouveau vice-capitaine du FC Barcelone à la suite d'un vote parmi ses coéquipiers. Cependant, l'absence du jeune leader pourrait forcer l'entraîneur Hansi Flick à modifier ses plans tactiques.

Depuis son arrivée au Camp Nou, le technicien allemand a instauré un système de pressing à haute intensité, et Lamine Yamal est l'un des maillons les plus importants de ce style de jeu. Ses courses incessantes sur le terrain et son efficacité offensive sont cruciales pour le jeu de l'équipe. S'il ne peut pas jouer, le staff technique devra chercher des alternatives dans l'effectif.

Nouvelles positives et changements dans l'effectif

Comme le souligne Goal.com, alors que l'état de Yamal suscite des inquiétudes, le FC Barcelone a également reçu deux bonnes nouvelles ce samedi. Gavi a terminé l'entraînement complet avec le groupe principal et est prêt à jouer le prochain match. Le milieu de terrain, qui avait manqué plusieurs rencontres après une blessure au genou lors du match d'ouverture contre Elche, est enfin de retour.

De plus, l'attaquant Gabriel Jesus, arrivé d'Arsenal lors du mercato estival, est prêt pour ses débuts sous les couleurs des Blaugrana. Le joueur brésilien a retrouvé sa forme optimale ces dernières semaines et devrait, selon la décision de l'entraîneur, figurer pour la première fois sur la feuille de match officielle. Le retour de ces joueurs apportera une force supplémentaire à l'équipe avant le déplacement difficile à Valence.