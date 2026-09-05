Le retour manqué d'Andy Ruiz : Défaite face à Damian Knyba dans le New Jersey

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Le retour manqué d'Andy Ruiz : Défaite face à Damian Knyba dans le New Jersey

L'ancien champion du monde Andy Ruiz Jr. est remonté sur le ring pour la première fois depuis 2024. Cependant, le combat dans le New Jersey ne s'est pas déroulé comme prévu : Ruiz a été envoyé au tapis au septième round et a finalement perdu par décision unanime des juges face à Damian Knyba.

Bien que le combat fût prévu pour 12 rounds, il s'est avéré qu'un K.O. n'était pas nécessaire pour désigner le vainqueur. La décision finale a été rendue après le dernier gong.

Ruiz a été mis au tapis pendant le combat

Au septième round, Ruiz a subi un knockdown. Malgré cela, le boxeur américano-mexicain s'est relevé et a poursuivi le combat.

Lors des rounds restants, les deux boxeurs ont tenu la distance et le vainqueur a été déterminé par les cartes des juges.

Les juges ont accordé une victoire unanime à Knyba

Au décompte final, les trois juges ont donné la victoire à Damian Knyba :

  • 114:113 — en faveur de Knyba ;

  • 114:113 — en faveur de Knyba ;

  • 117:110 — en faveur de Knyba.

Ainsi, Knyba a remporté une victoire unanime sur Ruiz.

L'un des tournants décisifs du combat a été le knockdown du septième round.

Un retour après une longue pause pour Andy Ruiz

Ce combat était le premier d'Andy Ruiz depuis 2024.

Son précédent combat contre Jarrell Miller s'était soldé par un match nul, les boxeurs n'ayant pas réussi à se départager.

Depuis, Ruiz a dû attendre longtemps avant de remonter sur le ring.

Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce combat ?

Indicateur

Résultat

Combat

Damian Knyba — Andy Ruiz

Durée

Distance complète

Knockdown

Ruiz — 7e round

Vainqueur

Damian Knyba

Cartes des juges

114:113, 114:113, 117:110

Combat précédent de Ruiz

Match nul contre Jarrell Miller, 2024

Quelle est la suite pour Ruiz ?

Bien qu'Andy Ruiz soit revenu sur le ring, le combat dans le New Jersey soulève de nouvelles questions sur sa carrière.

Pour l'ancien champion du monde, l'essentiel n'est pas seulement d'avoir effectué son premier combat après une longue pause, mais de prouver qu'il peut retrouver son niveau d'antan lors des prochaines échéances.

Knyba, quant à lui, a décroché une victoire importante face à un adversaire de renom. Les prochains combats pourraient avoir un impact significatif sur la position des deux boxeurs dans la catégorie des poids lourds.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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