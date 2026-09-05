Ulugbek Bakaev s'exprime après la victoire 5:2 contre Mash'al

Super Ligue d'Ouzbékistan Lors de la 20e journée, le club de Sogdiana Jizzakh a considérablement amélioré sa position au classement après une victoire large et convaincante 5:2 contre le club de Mash'al Muborak. Après ce match dramatique riche en buts, l'entraîneur de Jizzakh, Ulugbek Bakaev, a participé à la conférence de presse. Malgré le score fleuve, le technicien expérimenté a évoqué ouvertement les dangers créés par l'adversaire, les efforts héroïques des défenseurs et du gardien, ainsi que l'efficacité offensive de son équipe.

Un but rapide et 20 minutes de pression intense de Mash'al

Ulugbek Bakaev a expliqué l'importance stratégique du match et les tournants de la première mi-temps :

Mission stratégique et mentalité de vainqueur : « Nous savions que ce match était stratégiquement très important. Nous avions préparé les gars uniquement pour la victoire » ;

Le jeu agressif de Mash'al : Malgré l'ouverture du score rapide, l'adversaire a tenté de prendre l'initiative : « Nous avons marqué rapidement, puis pendant environ 20 minutes, Mash'al est entré pleinement dans le match, a joué de manière agressive et a créé de nombreuses occasions dangereuses » ;

Le risque d'encaisser 3 ou 4 buts : « À mon avis, l'adversaire aurait pu marquer 3 ou 4 buts dans ces situations. Mais nous avons réussi à repousser les assauts au bon moment ».

La ligne défensive et la performance solide du gardien

La discipline et le calme des locaux dans les moments difficiles ont posé les fondations de la victoire :

Résilience défensive : L'entraîneur a salué l'organisation de l'équipe sous la pression adverse : « En défense, les gars ont parfaitement rempli leur mission » ;

Les arrêts du portier : La contribution du gardien, auteur de plusieurs arrêts décisifs, a été soulignée : « Le gardien a également réalisé une excellente performance » ;

Reconnaissance d'un succès mérité : Bakaev a noté que le résultat final reflétait la logique du match : « Dans l'ensemble, nous méritions pleinement cette victoire aujourd'hui ».

La nature imprévisible du football et le sang-froid devant le but

Le technicien a lié les raisons de ce large succès à des facteurs imprévisibles :

Un score de 5:2 impossible à prédire : « On ne peut jamais prédire un tel match. Le football est un jeu imprévisible » ;

Une efficacité de 100 % : « C'est pourquoi le fait d'avoir converti la majorité de nos occasions a grandement facilité notre jeu, tant en attaque qu'en défense », a ajouté l'entraîneur ;

La progression de Jizzakh : Avec ces 3 points cruciaux et 5 buts marqués, Sogdiana s'éloigne de la zone dangereuse et consolide sa position avant la fin de la saison.

Selon vous, la victoire 5:2 de Sogdiana est-elle le résultat de la grande habileté offensive des joueurs de Jizzakh ou des erreurs défensives flagrantes de Mash'al ? Les protégés d'Ulugbek Bakaev pourront-ils maintenir cette efficacité jusqu'à la fin de la saison ? Laissez vos avis en commentaires !