Khamzat Chimaev s'exprime ouvertement sur le KO choc d'Umar Nurmagomedov

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Khamzat Chimaev s'exprime ouvertement sur le KO choc d'Umar Nurmagomedov

L'ancien champion de l'UFC, Khamzat Chimaev, reconnu comme l'une des étoiles invaincues de la catégorie poids légers d'Umar Nurmagomedov a réagi pour la première fois officiellement à sa défaite par KO inattendue contre le Chinois Song Yadong. Face à ce revers qui a secoué le monde du MMA, Chimaev a exprimé un avis franc et impartial sur le potentiel du combattant daghestanais, sa résilience mentale et le fait que personne n'est à l'abri d'un KO dans l'octogone.

« Une école forgée dès l'enfance et un coup imprévu »

Khamzat Chimaev Umar Nurmagomedova exprimé sa conviction que cette première défaite brutale de sa carrière ne pourra pas le briser :

  • Défaite et perspective de retour : « Malheureusement, Umar a perdu. Je pense qu'il reviendra encore plus fort », a souligné Chimaev en saluant la force mentale de son collègue ;

  • Le facteur de l'expérience : « C'est un gars avec une grande expérience, il pratique ce sport depuis l'enfance », a noté l'ancien champion, affirmant que les bases solides de Nurmagomedov serviront de fondation à ses futures victoires ;

  • L'exploit de Song Yadong : Le KO froid et précis de Song Yadong, considéré comme l'outsider total avant le combat, a temporairement stoppé la quête d'Umar vers la ceinture de champion.

« Personne n'est à l'abri d'un KO : je continuerai à utiliser la lutte »

Chimaev a évoqué son propre style de combat et les imprévus du monde des arts martiaux, expliquant la nature impitoyable de ce sport :

  • L'imprévisibilité du danger : « Si vous me demandez, je ne peux pas savoir à l'avance si je vais être mis KO. Je continue simplement à faire mon travail » ;

  • Tactique de takedown et sol : Chimaev a expliqué pourquoi il mise tout sur la lutte pour éviter les coups de ses adversaires et assurer sa domination : « Je m'entraîne aux takedowns tous les jours à la salle, pourquoi ne devrais-je pas les utiliser aussi en combat ? » ;

  • « Tout peut arriver » : « Dans notre sport, tout peut arriver », a rappelé Khamzat, soulignant qu'en MMA, même les combattants les plus talentueux peuvent perdre à cause d'une seule erreur ou d'un coup chanceux.

À votre avis, Umar Nurmagomedov pourra-t-il corriger ses erreurs après ce lourd KO encaissé face à Song Yadong et revenir dans la course au titre ? Comme l'a souligné Khamzat Chimaev, la lutte et le sol sont-ils le seul moyen d'éviter le KO dans l'octogone ? Laissez vos avis en commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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