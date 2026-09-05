«Arman parle trop» : Dana White avant le combat Tsarukyan-Ruffy

Le président de l'UFC, Dana White, a ouvertement rejeté l'affirmation selon laquelle le combat de l'un des leaders du classement des poids légers, Arman Tsarukyan, contre le Brésilien Mauricio Ruffy aurait un « statut officiel de prétendant au titre ». Sports Central Dans une interview accordée à , le patron de l'organisation a déclaré fermement que le combattant russe allait trop vite en besogne et que la promotion ne faisait aucune promesse garantie avant la fin d'un combat.

« Je ne confirme rien tant que le combat n'est pas terminé » : la réaction de Dana White

Le patron de l'UFC a répondu froidement aux déclarations des combattants visant à faire pression via les médias :

Démenti cinglant aux prétentions de Tsarukyan : « Je n'aime pas du tout parler de ces choses avant que le combat ne soit terminé. Arman parle beaucoup en son propre nom », a déclaré White, soulignant que les propos de Tsarukyan ne sont qu'une interprétation personnelle et non une position officielle ;

Le principe de décision basé sur le résultat : Le patron de l'organisation a souligné que les plans dépendent uniquement de ce qui se passe dans la cage : « Voyons d'abord comment ce combat se termine » ;

La politique délicate de la promotion : Il est clair que l'UFC ne veut pas mécontenter les autres prétendants de la division en garantissant des combats pour le titre à l'avance.

Revendications contradictoires : Arman et Ruffy attendent la ceinture

Les deux athlètes considèrent l'affrontement à venir comme le dernier ticket vers le titre :

Les mots de Tsarukyan sur la « garantie » : Arman avait précédemment déclaré qu'il n'avait accepté le combat contre Ruffy qu'à une seule condition : il aurait reçu la promesse de la direction qu'en cas de victoire, le prochain affrontement serait directement pour la ceinture de champion ;

La grande confiance de Mauricio Ruffy : Le combattant brésilien, brillant et dangereux, a également exprimé une confiance à 100 % que s'il battait Tsarukyan, le prochain combat serait pour le titre mondial ;

Malentendu sur le statut : Les déclarations personnelles des athlètes se heurtent à la position de Dana White, augmentant l'intrigue autour du combat.

UFC 331 : Un affrontement de 5 rounds à Los Angeles

Ce grand combat chez les poids légers a un statut unique en termes de format et de date :

Date et lieu : Le combat entre Arman Tsarukyan et Mauricio Ruffy aura lieu le 19 septembre lors du tournoi numéroté « UFC 331 » à Los Angeles, aux États-Unis ;

Test de 5 rounds : Bien que le combat soit le deuxième événement principal (co-main event) du tournoi, il est organisé dans un format complet de cinq rounds — ce qui confirme que l'organisation traite cet affrontement avec autant de sérieux qu'un combat pour le titre ;

Situation dans la division : Le vainqueur de ce combat deviendra inévitablement le prétendant numéro un au titre de champion.

Selon vous, pourquoi Dana White évite-t-il de confirmer ouvertement les propos d'Arman Tsarukyan sur le combat pour le titre ? Qui gagnera le combat de 5 rounds le 19 septembre — l'expérimenté Tsarukyan ou le Brésilien Ruffy aux frappes imprévisibles ? Laissez vos avis dans les commentaires !