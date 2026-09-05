Tecno présente un nouveau smartphone conceptuel avec un écran sans bordures

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Tecno présente un nouveau smartphone conceptuel avec un écran sans bordures

Lors du salon IFA 2026 qui se tient à Berlin, en Allemagne, un appareil unique ayant attiré l'attention du monde technologique a été dévoilé. La marque Tecno a présenté au public son nouveau smartphone conceptuel doté d'un écran totalement sans bordures. Cet appareil est remarquable car il pourrait établir de nouveaux standards de design dans l'industrie mobile. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Selon les informations d'Ixbt.com, il ne reste pratiquement aucune bordure noire sur la face avant de l'appareil présenté. Une fois le cadre visuel autour de l'écran supprimé, on remarque que la partie centrale du boîtier est séparée par une fine bordure claire. Les fabricants ont utilisé des approches d'ingénierie complexes pour parvenir à une telle solution de design unique.

Technologie innovante et processus d'assemblage

Les experts expliquent que pour obtenir un résultat aussi impressionnant, un verre de protection spécial à double couche a été utilisé. La partie inférieure de ce verre se replie autour du cadre central du boîtier, recouvrant complètement les zones noires habituelles. En conséquence, l'utilisateur voit un écran totalement immersif, sans aucune bordure noire.

Cependant, cette solution n'était pas simple. Pour réaliser cette construction, les ingénieurs de Tecno ont dû modifier radicalement le processus d'assemblage de l'écran. De plus, en raison des nouvelles exigences de design, le système tactile et les éléments de l'interface ont également été entièrement adaptés.

Capacités techniques et projets futurs

Les caractéristiques techniques de l'appareil montrent également qu'il se situe au niveau des flagships modernes. Le smartphone est équipé d'un panneau AMOLED de 6,78 pouces de haute qualité, avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cela offre aux utilisateurs non seulement une apparence parfaite, mais aussi une image fluide et de haute qualité.

Pour l'instant, Tecno n'a pas fourni d'informations précises sur la production en série de ce modèle conceptuel. Néanmoins, les représentants de l'entreprise ont indiqué que les technologies avancées acquises lors du travail sur ce projet unique trouveront leur place dans les futures gammes de smartphones flagships.

TecnoSmartphoneIFA 2026TechnologieConcept
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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