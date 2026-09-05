Shavkat Rakhmonov révèle son avantage sur Islam Makhachev

Shavkat Rakhmonov et Islam Makhachev les discussions sur un combat potentiel se sont intensifiées. Le combattant kazakh invaincu a révélé sur quel aspect il compte s'appuyer lors d'un affrontement avec le champion en titre.

Selon Rakhmonov, l'un des facteurs décisifs de leur éventuel duel pourrait être le combat debout dans l'octogone.

« Es-tu l'adversaire le plus dangereux ? »

On a demandé à Rakhmonov s'il se considérait comme l'adversaire le plus dangereux de la division pour Makhachev.

Le combattant a répondu avec confiance :

« Je pense que oui ».

Lorsqu'on lui a demandé comment il pourrait battre Makhachev, Rakhmonov a souligné son principal avantage.

Sur quel aspect Rakhmonov se considère-t-il supérieur ?

Selon le combattant kazakh, ses compétences en « striking », c'est-à-dire le combat debout, sont meilleures que celles de Makhachev.

« Mes compétences en striking sont meilleures que celles d'Islam », a déclaré Rakhmonov.

Cette déclaration souligne l'un des points les plus intéressants du combat potentiel : Rakhmonov mise sur le combat debout plutôt que sur la lutte au sol, qui est l'un des points forts de Makhachev.

Pourquoi cette confrontation est-elle intéressante ?

Makhachev est connu pour son style de lutte et de contrôle. Rakhmonov, quant à lui, s'est imposé comme un combattant polyvalent.

En évoquant un combat potentiel contre Makhachev en 2025, il a affirmé qu'il pourrait le mettre en difficulté dans différents secteurs de l'octogone.

C'est pourquoi l'intérêt pour deux scénarios différents dans un combat potentiel est élevé :

Direction du combat Principale confrontation attendue Combat debout Rakhmonov tentera de démontrer sa supériorité Lutte L'un des points forts de Makhachev pourrait entrer en jeu Sol Le niveau de contrôle et de défense joue un rôle crucial Clinch La polyvalence des deux combattants sera mise à l'épreuve

D'où vient la confiance de Rakhmonov ?

Au cours de sa carrière à l'UFC, Rakhmonov a démontré sa polyvalence face à des adversaires de haut niveau. Dès ses débuts à l'UFC, ses capacités de combat complètes ont été soulignées.

Cependant, un combat potentiel contre Makhachev reste une question distincte. Rakhmonov continue de souligner qu'il est l'un des adversaires les plus inconfortables pour Makhachev.

La question principale reste ouverte

L'opinion de Rakhmonov selon laquelle « je suis meilleur en striking » est une évaluation personnelle. Dans un combat réel, cette supériorité devra être démontrée face à la lutte, au contrôle et au plan tactique de Makhachev.

C'est pourquoi la question la plus intéressante pour les fans est la suivante :

Rakhmonov pourra-t-il opposer sa supériorité debout à la supériorité de Makhachev en lutte ?

Si les deux combattants invaincus se rencontrent dans l'octogone, c'est précisément cette confrontation qui pourrait devenir l'une des plus grandes intrigues du combat.