Aljamain Sterling blâme l'UFC pour le KO d'Umar Nurmagomedov

L'ancien champion poids coq de l'UFC, Aljamain Sterling, a fait une déclaration fracassante la semaine dernière concernant la star du Daghestan Umar Nurmagomedov et le KO dévastateur qu'il a subi face au combattant chinois Song Yadong. L'expert américain des arts martiaux mixtes affirme que cette lourde défaite n'est pas seulement due au combattant, mais aussi à la précipitation de la direction de l'UFC, qui l'a exposé à des adversaires de haut niveau en un temps record.

« Il fallait augmenter le niveau des adversaires progressivement » : la critique ouverte de Sterling

Dans sa dernière analyse sur sa chaîne YouTube, Aljamain Sterling Umar Nurmagomedova énuméré les erreurs stratégiques commises dans la gestion de sa carrière :

Confirmation d'un premier avertissement : « J'avais déjà dit cela ouvertement dès l'arrivée d'Umar à l'UFC. Il faut augmenter le niveau des adversaires progressivement, sans se précipiter. Dans ce sport, la précipitation coûte cher » ;

Les tests Bautista et Song Yadong : « Umar a eu un combat très difficile et serré contre Mario Bautista, et maintenant nous voyons tous ce qui est arrivé » ;

L'impact négatif de l'organisation : Sterling a critiqué les actions de la direction de l'UFC : « À mon avis, l'UFC ne lui a pas rendu service en le propulsant trop vite au sommet. Nous voyons tous maintenant les conséquences négatives de cette précipitation artificielle. »

La ceinture perdue face à Dvalishvili et la série de victoires brisée

Umar Nurmagomedova connu des hauts et des bas marqués ces dernières années :

Le premier coup dur pour le titre : Après avoir enchaîné 6 victoires dans l'octogone de l'UFC, Umar a disputé le combat pour le titre contre Merab Dvalishvili en janvier dernier, subissant la première défaite de sa carrière par décision unanime des juges ;

Une victoire importante sur Figueiredo : Par la suite, le combattant daghestanais a battu Mario Bautista et l'ancien champion Deiveson Figueiredo, donnant l'impression d'être revenu en force dans la course au titre ;

L'obstacle Song Yadong : Visant une troisième victoire consécutive pour garantir un nouveau combat pour le titre, Umar a été surpris par un coup précis du puncheur chinois Song Yadong, subissant le premier KO de sa carrière.

Selon vous, les critiques d'Aljamain Sterling envers l'UFC sont-elles justifiées ? Umar a-t-il été victime d'un calendrier mal choisi et d'une pression excessive, ou le problème réside-t-il dans sa tactique défensive ? Nurmagomedov pourra-t-il revenir au niveau du titre après ce KO brutal ? Laissez vos avis en commentaires !