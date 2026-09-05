Lors de la 3e journée de Premier League, le champion en titre Manchester Citya accueilli Coventry City à domicile et a remporté une victoire courte mais cruciale de 1-0. Lors de ce match disputé à l'Etihad Stadium, suivi par des millions de fans ouzbeks, notre compatriote Abduqodir Husanov a été titularisé dans le onze de départ des « Citizens », livrant une prestation solide en défense centrale. Le seul but de la rencontre a été inscrit par le buteur vedette de l'équipe, Erling Haaland.

Le but victorieux d'Haaland : une frappe décisive à la 26e minute

Manchester Citya pris l'initiative dès les premières minutes, cherchant à percer la défense adverse :

Le centre de Semenyo et le talent d'Haaland : À la 26e minute, une attaque rapide des locaux a été conclue par un but : un centre précis d'Antoine Semenyo dans la surface a été repris par Erling Haaland pour ouvrir le score (1-0) ;

Occasions manquées : En seconde période, les « Citizens » ont créé plusieurs situations dangereuses, mais ont manqué de précision pour alourdir le score ;

Une fin de match sous contrôle : Malgré les contre-attaques dangereuses de Coventry City en fin de match, les locaux ont réussi à conserver leur avantage de 1-0 jusqu'au coup de sifflet final.

Husanov au cœur de la défense : aux côtés de Donnarumma et Dias

La performance du défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abduqodir Husanov, mérite une mention spéciale :

Un rempart solide aux côtés des stars mondiales : Abduqodir Husanov, aux côtés du gardien Gianluigi Donnarumma, des défenseurs centraux Rúben Dias et Marc Guéhi, ainsi que du latéral Joško Gvardiol, a lutté avec succès contre les attaquants adverses (Awoniyi, Mason-Clark) ;

Clean sheet : Grâce à une organisation rigoureuse de la ligne défensive, Manchester City a gardé sa cage inviolée ;

Changements tactiques : En cours de match, Pep Guardiola a fait entrer Phil Foden à la place de Rayan Cherki, ainsi que Buaddi et Mackay pour maintenir le rythme.

Classement : 3 victoires en 3 matchs et un leadership à 100 %

Cette victoire de Manchester City renforce sa position en ce début de saison :

1ère place avec 9 points : Les « Citizens » ont remporté leurs trois premiers matchs de la nouvelle saison et occupent la première place du classement de la Premier League avec 9 points ;

Coventry sans point : De leur côté, les visiteurs n'ont toujours pas engrangé le moindre point après trois journées et restent dans le bas du tableau.

Selon vous, la performance d'aujourd'hui d'Abduqodir Husanov à l'Etihad peut-elle faire de lui un titulaire indiscutable en défense à Manchester City ? Quelle note donneriez-vous à sa prestation sur 10 ? Laissez vos avis en commentaires !