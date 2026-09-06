Nursulton Ruziboev battu lors d'un combat intense contre Michael Page

Lors de la carte principale de l'UFC Paris, organisée dans la capitale française, a eu lieu l'affrontement tant attendu par des millions de fans ouzbeks. Combattant dans la catégorie des poids moyens, notre compatriote Nursulton Ruziboev a livré un combat acharné contre le célèbre et dangereux puncheur anglais Michael Page (MVP). Au terme de 3 rounds intenses et disputés, les juges ont rendu une décision unanime en faveur du combattant anglais, mettant fin à la série d'invincibilité de notre compatriote à l'UFC.

3 rounds dans l'octogone : Takedowns et score de 29-28

Dès le début, le combat a été perçu comme un choc de styles : l'école de frappe atypique de Page contre la pression au sol de Ruziboev :

Succès en lutte : Tout au long du combat, Nursulton a réussi plusieurs takedowns précis, parvenant à amener son adversaire au sol et à prendre l'avantage ;

La supériorité à distance de Page : Cependant, dans les échanges debout, le combattant anglais de 39 ans a habilement contrôlé la distance, accumulant des points grâce à ses frappes précises ;

La décision unanime des juges : Au terme des 15 minutes de combat, tous les juges ont rendu une carte de 29-28 en faveur de Michael Page.

Série interrompue et statistiques de Ruziboev dans l'octogone

Cet affrontement a marqué un tournant important pour le combattant ouzbek :

Fin d'une série de 3 victoires consécutives : Cette défaite met fin à la série de 3 victoires éclatantes de Ruziboev, 32 ans, dans l'octogone de l'UFC, la promotion la plus prestigieuse au monde ;

Record professionnel mis à jour : Le palmarès global en MMA professionnel de Nursulton, qui possède une vaste expérience, est désormais de 37 victoires, 10 défaites, 2 nuls et 2 combats sans décision ;

Résilience et expérience : Malgré la défaite, Ruziboev a offert une opposition digne jusqu'au bout face à l'un des strikers les plus dangereux de la division.

La dynamique de Page, 39 ans

Malgré son âge, le combattant anglais a prouvé une fois de plus qu'il fait partie de l'élite de la division :

Quatrième succès consécutif : Grâce à cette victoire, Michael Page porte sa série d'invincibilité à 4 combats consécutifs ;

26e victoire enregistrée : Le record professionnel en MMA de Page est désormais de 26 victoires pour seulement 3 défaites, alors qu'il continue sa progression vers les sommets de la catégorie poids moyens.

Selon vous, la décision des juges de 29-28 reflète-t-elle fidèlement et impartialement le déroulement du combat ? Nursulton RuziboevQu'a-t-il manqué à pour vaincre totalement Page — le maintien du contrôle au sol ou un manque de volume de frappes debout ? Quelles devraient être les prochaines étapes pour notre compatriote ? Partagez vos avis dans les commentaires !