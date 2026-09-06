Le Samsung Galaxy A18 4G dévoilé avant son lancement : le modèle précédent va-t-il augmenter ?

·2·Technologie
Le Samsung Galaxy A18 4G dévoilé avant son lancement : le modèle précédent va-t-il augmenter ?

Le géant technologique sud-coréen Samsung a entièrement révélé son nouveau smartphone abordable, le Galaxy A18 4G, avant sa présentation officielle. Selon les informations diffusées par Android Headlines, bien que le nouvel appareil reprenne presque directement les caractéristiques de la génération précédente, son prix devrait augmenter de manière significative. Cette situation suscite des discussions animées sur le marché technologique, car les acheteurs devront payer plus cher pour un gadget qui n'a pratiquement pas changé. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Sur la base des rendus et des spécifications techniques publiés, on peut dire que le nouveau Samsung Galaxy A18 4G ne diffère pratiquement pas du modèle Galaxy A17 en termes d'apparence. Cependant, un changement sérieux est prévu concernant le prix. Si la version précédente était évaluée à environ 200 euros, le prix du nouvel appareil devrait grimper jusqu'à 300 euros.

Spécifications techniques et performances

Le smartphone est équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces, prenant en charge une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La partie avant de l'écran conserve le verre de protection Gorilla Glass Victus ainsi que l'encoche familière en forme de goutte d'eau. Il est également à noter que les larges bordures autour de l'écran et le cadre inférieur plus épais sont restés en place.

Le matériel de l'appareil est également resté inchangé, étant basé sur le processeur MediaTek Helio G99. La version de base est équipée de 4 GB de RAM et de 128 ou 256 GB de stockage interne. Pour le confort des utilisateurs, il est possible d'installer des cartes mémoire microSD allant jusqu'à 2 TB.

Capacités de l'appareil photo et de la batterie

Pour les amateurs de photographie, le modèle est équipé d'un bloc triple caméra principal. Il comprend un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif grand angle de 5 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. La caméra frontale est, comme d'habitude, placée dans une petite encoche sur l'écran. Les dimensions du gadget sont de 164,4 × 77,9 × 7,7 mm pour un poids de 193 grammes.

En ce qui concerne l'autonomie, le smartphone a reçu une batterie de 5000 mAh et une technologie de charge filaire de 25 W. Le boîtier est protégé contre la poussière et l'humidité selon la norme IP64. Il dispose également d'adaptateurs Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.3. Le design extérieur conserve des panneaux plats, un bloc caméra vertical et l'élément Key Island pour les boutons. Samsung prépare également le lancement d'une version Galaxy A18 5G fonctionnant avec un processeur différent.

SamsungGalaxy A18Android HeadlinesSmartphoneTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Pourquoi le prix des ordinateurs portables augmente : le coût des composants atteint 70 %Pourquoi le prix des ordinateurs portables augmente : le coût des composants atteint 70 %Hier, 22:57Motorola prépare le lancement d'un smartphone pliable au format largeMotorola prépare le lancement d'un smartphone pliable au format largeHier, 22:24Tecno présente un nouveau smartphone conceptuel avec un écran sans borduresTecno présente un nouveau smartphone conceptuel avec un écran sans borduresHier, 21:26Samsung augmente la production de smartphones abordables face à la crise de la mémoireSamsung augmente la production de smartphones abordables face à la crise de la mémoireHier, 20:52Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaireUne météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaireHier, 18:29La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connueLa puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connueHier, 14:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes
Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes