Le Samsung Galaxy A18 4G dévoilé avant son lancement : le modèle précédent va-t-il augmenter ?

Le géant technologique sud-coréen Samsung a entièrement révélé son nouveau smartphone abordable, le Galaxy A18 4G, avant sa présentation officielle. Selon les informations diffusées par Android Headlines, bien que le nouvel appareil reprenne presque directement les caractéristiques de la génération précédente, son prix devrait augmenter de manière significative. Cette situation suscite des discussions animées sur le marché technologique, car les acheteurs devront payer plus cher pour un gadget qui n'a pratiquement pas changé. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Sur la base des rendus et des spécifications techniques publiés, on peut dire que le nouveau Samsung Galaxy A18 4G ne diffère pratiquement pas du modèle Galaxy A17 en termes d'apparence. Cependant, un changement sérieux est prévu concernant le prix. Si la version précédente était évaluée à environ 200 euros, le prix du nouvel appareil devrait grimper jusqu'à 300 euros.

Spécifications techniques et performances

Le smartphone est équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces, prenant en charge une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La partie avant de l'écran conserve le verre de protection Gorilla Glass Victus ainsi que l'encoche familière en forme de goutte d'eau. Il est également à noter que les larges bordures autour de l'écran et le cadre inférieur plus épais sont restés en place.

Le matériel de l'appareil est également resté inchangé, étant basé sur le processeur MediaTek Helio G99. La version de base est équipée de 4 GB de RAM et de 128 ou 256 GB de stockage interne. Pour le confort des utilisateurs, il est possible d'installer des cartes mémoire microSD allant jusqu'à 2 TB.

Capacités de l'appareil photo et de la batterie

Pour les amateurs de photographie, le modèle est équipé d'un bloc triple caméra principal. Il comprend un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif grand angle de 5 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. La caméra frontale est, comme d'habitude, placée dans une petite encoche sur l'écran. Les dimensions du gadget sont de 164,4 × 77,9 × 7,7 mm pour un poids de 193 grammes.

En ce qui concerne l'autonomie, le smartphone a reçu une batterie de 5000 mAh et une technologie de charge filaire de 25 W. Le boîtier est protégé contre la poussière et l'humidité selon la norme IP64. Il dispose également d'adaptateurs Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.3. Le design extérieur conserve des panneaux plats, un bloc caméra vertical et l'élément Key Island pour les boutons. Samsung prépare également le lancement d'une version Galaxy A18 5G fonctionnant avec un processeur différent.