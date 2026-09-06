Erling Haaland a salué l'activité estivale de Manchester City sur le marché des transferts, se disant impressionné par les performances des nouvelles recrues. C'est ce que rapporte Goal.com. Après une victoire difficile contre Coventry City, l'attaquant norvégien a particulièrement souligné les contributions des nouveaux membres de l'équipe, Enzo Fernández et Iliman Ndiaye. Ces transferts marquent une étape cruciale pour le club après le départ de Pep Guardiola et celui de leaders tels que Rodri et Bernardo Silva. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Rappelons que Manchester City a réussi son début de saison, enregistrant trois victoires lors des trois premiers matchs de Premier League. Malgré cela, le club entame une nouvelle phase sous la direction de l'entraîneur Enzo Maresca. Les changements majeurs dans l'effectif et le renouvellement du style tactique témoignent d'une période de transition, bien que la gestion du mercato par la direction soit saluée par les experts.

Débuts et intégration des nouveaux joueurs

Enzo Fernández a été titularisé à la place de Nico O'Reilly, blessé avant la rencontre. Il a su s'imposer sur le terrain et a été impliqué dans l'action décisive du but. De même, Iliman Ndiaye a attiré l'attention par sa capacité à dribbler et son activité sur le terrain. Dans une interview accordée aux médias officiels du club, Erling Haaland a souligné qu'ils avaient tous deux réalisé une excellente prestation.

"Ils ont tous les deux très bien joué", a déclaré Haaland. Le buteur norvégien a noté que Fernández n'a pas pu concrétiser ses occasions, mais qu'il a été très utile dans le jeu. Il a également été impressionné par la capacité de Ndiaye à éliminer ses adversaires. Selon Haaland, l'objectif principal est désormais que ces joueurs s'adaptent rapidement et trouvent le rythme de l'équipe.

La supériorité d'Arsenal et la période de transition

Bien que Manchester City enchaîne les victoires, Erling Haaland a reconnu qu'à ce stade, le champion en titre, Arsenal , possède un avantage tactique et psychologique certain. Mikel Arteta façonne son effectif depuis plusieurs années, et cette stabilité apporte une cohésion à l'équipe. Selon Haaland, Manchester City traverse actuellement une phase de construction similaire.

"Arsenal joue ensemble depuis longtemps et a construit cela sur la durée, tout comme Manchester City quand je suis arrivé", a ajouté l'attaquant lors d'une interview pour Viaplay. Néanmoins, il a remercié la direction du club d'avoir recruté non seulement des joueurs talentueux, mais aussi des personnes capables de bien s'intégrer au groupe.