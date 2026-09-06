Un vaisseau spatial revient de l'océan : le Starship S40 arrive à la base TX

Le vaisseau spatial Starship S40 de SpaceX, qui a réussi son amerrissage dans l'océan Indien et est resté étonnamment intact à la surface de l'eau, est en cours de rapatriement vers la base Starbase au Texas. Selon ixbt.com, l'expédition maritime unique touche à sa fin et l'appareil testé devrait arriver à sa base le 8 octobre de cette année. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce vaisseau spatial a participé activement au 13e vol d'essai qui a eu lieu en juillet. Les experts soulignent que ce treizième début est devenu l'une des tentatives les plus réussies de l'histoire du programme Starship. Pendant le vol, l'étage supérieur a traversé avec succès les couches atmosphériques en conservant la pleine capacité de fonctionnement de ses six moteurs et a atterri très en douceur dans l'océan Indien.

La principale surprise est survenue après l'amerrissage du vaisseau. Habituellement, SpaceX ne prévoyait pas de récupérer les prototypes, mais le S40 n'a pas explosé comme les précédents, n'a pas coulé, a conservé son intégrité structurelle et a continué à flotter dans l'océan à environ 1500 kilomètres des côtes australiennes.

Détails de l'opération de sauvetage unique

La flottabilité inattendue du vaisseau a incité les ingénieurs de l'entreprise à lancer une opération de sauvetage inhabituelle. Initialement, le navire Go Australis s'est approché du Starship, puis les navires Normand Ranger et Skimmer Tide ont également rejoint le processus avec succès.

Actuellement, la mission de transporter l'appareil précieux vers sa destination finale est confiée au navire Boskalis Forte. Ce grand navire contourne le continent africain et se dirige à travers l'océan Atlantique vers la ville de Brownsville, au Texas, aux États-Unis.

Une opportunité unique pour les ingénieurs

Si aucun changement n'intervient dans le calendrier maritime prévu, ce voyage de transport unique impliquant le S40 se terminera dans la deuxième semaine d'octobre. Une fois arrivé à la base Starbase, les ingénieurs de SpaceX auront, pour la première fois dans l'histoire, l'occasion d'étudier directement et en détail un vaisseau revenu de l'espace.

Ces examens serviront d'étape importante pour accroître la sécurité des futurs vols du Starship et pour améliorer davantage la construction des futurs engins spatiaux.