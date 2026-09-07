L'avenir de Cristiano Ronaldo à Hollywood est en discussion

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L'avenir de Cristiano Ronaldo à Hollywood est en discussion

Alors qu'il évolue actuellement au sein du club saoudien d'Al-Nassr, des experts expriment leurs avis sur la possibilité que Cristiano Ronaldo tente sa chance dans l'industrie cinématographique d'Hollywood après sa carrière de footballeur. Les spéculations sur l'avenir de la star portugaise, qui approche les 41 ans, font l'objet de débats animés dans le monde du football. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte .

Selon Goal.com, l'ancien gardien de but de Premier League, Shaka Hislop, n'a pas exclu la possibilité que Cristiano Ronaldo se lance dans le grand écran. Selon lui, en tant que l'une des personnalités les plus célèbres au monde, l'athlète a le droit de choisir n'importe quelle voie, et ses capacités financières lui permettent de réaliser n'importe quel nouveau projet par pur plaisir.

Marque mondiale et perspectives dans le monde du cinéma

Cristiano Ronaldo n'est pas seulement une légende du football, mais une immense personnalité commerciale qui a transformé son nom en une marque mondiale. Son audience de plusieurs milliards sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et YouTube, démontre son influence à l'échelle planétaire. Le joueur lui-même a admis que la fin de sa carrière approche et il possède déjà plusieurs projets commerciaux couronnés de succès.

Hislop a souligné qu'il n'est pas exclu que Ronaldo se rende à Los Angeles pour tenter sa chance dans des films à succès. L'expert a ajouté, sur un ton humoristique, que l'attaquant portugais pourrait apparaître à Hollywood en tant que partenaire — « sidekick » — de l'acteur célèbre Vinnie Jones.

L'avis des anciens coéquipiers

Vinnie Jones a réussi sa transition vers le monde du cinéma après sa carrière de footballeur, apparaissant dans plus de 90 films et projets télévisés, notamment dans des œuvres comme « Arnaques, Crimes et Botanique » ainsi que « Carton rouge ». Son parcours peut servir d'exemple pour de nombreux athlètes.

Auparavant, l'ancien coéquipier de Ronaldo à Manchester United, Mikael Silvestre, avait également souligné dans une interview accordée à GOAL que les opportunités pour l'attaquant portugais étaient illimitées. Selon lui, Cristiano est capable de réussir dans n'importe quel domaine ou investissement qu'il entreprend.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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