Huawei présente la nouvelle puce Kirin 9050 Pro

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Huawei présente la nouvelle puce Kirin 9050 Pro

Huawei a officiellement dévoilé son tout dernier processeur mobile phare, le Kirin 9050 Pro, aux côtés du smartphone pliable Mate XT 2. Cette plateforme haute performance marque une étape importante sur le marché des appareils mobiles, se distinguant par une architecture avancée et des capacités de calcul améliorées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, la création de ce nouveau chipset s'est concentrée sur l'architecture LogicFolding et le nouveau bloc processeur Linxi. Grâce à ces solutions, les performances globales ont augmenté de 42 % par rapport aux générations précédentes.

Spécifications techniques et capacités graphiques

Selon les données présentées, les performances monocœur du processeur Kirin 9050 Pro ont augmenté de 24 %, tandis que les performances multicœurs ont progressé de 52 %. L'intégration entre le logiciel et le matériel adapte le fonctionnement des cœurs aux charges spécifiques, garantissant à la fois une vitesse élevée et une efficacité énergétique.

Des changements majeurs ont également été apportés aux capacités graphiques, l'appareil étant équipé d'un sous-système graphique Maleoon de nouvelle génération prenant en charge la technologie de ray tracing au niveau matériel. Grâce à des blocs de calcul supplémentaires et à une mémoire cache doublée, la vitesse de rendu a fait un bond de 142 %.

Intelligence artificielle et technologies de communication

Conformément aux tendances actuelles, la puce est dotée de l'architecture Da Vinci NPU dédiée aux tâches d'intelligence artificielle. Ce processeur neuronal, capable de gérer 30 milliards de paramètres, permet d'exécuter des modèles MoE multimodaux directement sur l'appareil.

La plateforme intègre également un nouveau modem Balong incluant une architecture de communication par satellite et terrestre. Cet outil de communication garantit une connexion ininterrompue, même dans les zones les plus reculées.

Pour assurer un fonctionnement stable, un système de dissipation thermique multicanal et des mécanismes de sécurité mobile modernes ont été ajoutés. Tout cela fait du Kirin 9050 Pro l'une des avancées les plus sophistiquées de l'industrie mobile.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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