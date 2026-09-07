Le gardien vétéran Vozinha garde sa cage inviolée pour ses débuts dans le championnat chilien

Le gardien expérimenté Vozinha, connu pour ses performances éclatantes en Coupe du Monde avec le Cap-Vert, a attiré l'attention dès son premier match avec le club chilien de Colo-Colo. Selon Goal.com, le portier de 40 ans a gardé sa cage inviolée lors du match contre Huachipato dans la première division chilienne, contribuant ainsi à consolider la première place de son équipe au classement. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Bien que la rencontre au stade Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción se soit soldée par un match nul et vierge, ce résultat n'a pas entamé la position de Colo-Colo, surnommé Los Albos. Ce match constituait le premier test officiel du joueur de 40 ans dans le championnat chilien. Ayant déjà réalisé un clean sheet en Coupe nationale, le gardien expérimenté porte désormais son total à 180 minutes sans encaisser de but grâce à ses interventions assurées.

Confiance sur le terrain et ovation des supporters

Près de 20 000 spectateurs ont accueilli le gardien vétéran avec des applaudissements. Vêtu de son maillot jaune traditionnel rappelant ses prestations au Mondial, Vozinha a fait preuve d'un grand calme et d'une excellente organisation dans sa surface de réparation. Malgré une légère erreur en fin de première mi-temps, un hors-jeu signalé par l'arbitre assistant a sauvé l'équipe d'une situation dangereuse.

La performance solide affichée tout au long du match a poussé les milliers de supporters en déplacement à se lever à plusieurs reprises pour l'applaudir. Ces interventions réussies sur le terrain offrent au staff technique dirigé par Fernando Ortis une tranquillité d'esprit concernant la sécurité des cages.

Un pas audacieux vers le titre

Après ce match nul, Colo-Colo conserve une avance confortable en tête du classement avec 53 points. Les hommes de Fernando Ortis comptent désormais 14 points d'avance sur leurs poursuivants immédiats, Universidad Católica et Universidad de Chile. Malgré les victoires de ces deux rivaux ce week-end, Los Albos garde le contrôle total de son destin dans la course au titre.

Bien que l'équipe n'ait pas su concrétiser ses nombreuses occasions, la rigueur défensive et les interventions de Vozinha permettent à l'entraîneur de faire les bons choix pour le onze de départ. À l'approche de la fin de saison, l'expérience du gardien devrait être un facteur clé pour assurer à l'équipe une qualification pour la Copa Libertadores 2027.