«Page, un niveau complètement différent !» : Bogdan Guskov analyse la défaite de Nursulton Ruziboev

Le célèbre combattant ouzbek de MMA, qui est monté dans l'octogone pour le troisième combat le plus important de l'UFC Fight Night 287 organisé à Paris, capitale de la France, Nursulton Ruziboev a subi une défaite inattendue. Lors d'un affrontement intense de 3 rounds contre la star anglaise expérimentée de 39 ans, Michael «Venom» Page, le combattant britannique a été déclaré vainqueur à l'unanimité des juges. Alors que ce résultat surprise suscite des débats animés parmi les fans, un autre de nos représentants à l'UFC, Bogdan Guskov, a donné une évaluation objective de la performance de Nursulton et des compétences de Page.

Confrontation difficile à Paris : Une défaite aux points

L'un des combats principaux de l'UFC Fight Night 287 s'est déroulé sous haute tension :

15 minutes d'épreuve contre «Venom» : Nursulton Ruziboev a tenu trois rounds complets face à Michael Page, ancienne star du Bellator, connu pour son style de frappe inhabituel et dangereux ;

Décision unanime des juges : L'athlète anglais, qui a maîtrisé la distance tout au long du combat et a dominé en nombre de coups précis, a remporté la victoire selon les juges ;

Discussion des fans : Pour le combattant ouzbek, il s'agit de sa deuxième défaite à l'UFC, et divers avis circulent sur les réseaux sociaux concernant le scénario du combat et la tactique de Nursulton.

«On ne sent pas du tout son âge» : Bogdan Guskov sur le niveau de Page

Bogdan Guskov, combattant dans la catégorie poids mi-lourds de l'UFC, a hautement évalué le niveau de son adversaire :

Une école unique : «Michael Page est à un niveau complètement différent, c'est un combattant avec son propre style», a souligné Guskov ;

Une dynamique comme il y a 10 ans : Selon Bogdan, malgré ses 39 ans, aucun signe de vieillissement n'est visible chez le combattant anglais ; sa vitesse et sa dynamique de mouvement sont restées identiques à celles d'il y a 10 ans ;

Préparation et expérience : Guskov a reconnu que si Page a peut-être perdu un peu de cette prise de risque excessive propre à la jeunesse, son sang-froid et sa capacité à sentir le ring sont à leur apogée.

«Le premier round était excellent» : Qu'a-t-il manqué à Nursulton ?

Guskov s'est attardé sur les actions de notre compatriote dans l'octogone et sur l'importance de ce combat :

Un début réussi : Selon Guskov, Nursulton a très bien commencé le combat et, au premier round, il a opposé une résistance digne à son adversaire, parvenant à mettre en œuvre son plan ;

La perte du scénario : «Le premier round était excellent, puis Page a réussi à imposer ses plans et le scénario de combat qu'il souhaitait», a précisé le sportif ;

La défaite, une école de durcissement : En réponse aux critiques sur les réseaux sociaux, Bogdan a encouragé Nursulton : «Comme on l'a dit dans les commentaires, c'était vraiment un combat difficile pour Ruziboev, mais ce sont précisément ces combats qui endurcissent un homme et un combattant.»

Selon vous, Nursulton Ruziboevquelle a été sa principale erreur dans le combat contre Michael Page : a-t-il trop peu utilisé les opportunités de passage au sol ou n'a-t-il pas réussi à s'adapter à la distance inhabituelle de son adversaire ? Comme l'a dit Bogdan Guskov, cette défaite peut-elle être une leçon forte pour l'avenir de Ruziboev à l'UFC ? Laissez vos avis dans les commentaires !