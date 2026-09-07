Xiaomi présente l'aquarium intelligent Mijia Smart Fish Tank 2 Pro

La marque Xiaomi élargit son écosystème d'appareils intelligents avec le lancement de la nouvelle génération d'aquarium Mijia Smart Fish Tank 2 Pro. Avec une capacité de 31 litres, cet appareil se distingue par ses fonctionnalités avancées permettant d'automatiser l'entretien des poissons et de maintenir un contrôle constant du milieu aquatique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, ce nouveau produit est proposé sur le marché chinois au prix de 649 yuans. L'appareil mesure 505×292×334 millimètres et le réservoir est fabriqué en verre ultra-clair de haute qualité. La conception spéciale du couvercle de l'aquarium empêche les poissons de sauter à l'extérieur.

Filtration avancée et contrôle automatisé

L'une des principales innovations de l'appareil est son système de filtration amélioré qui sépare les zones sèches et humides. L'eau passe successivement à travers plusieurs couches de matériaux filtrants, tandis que le canal de cartouche biochimique en forme de U prolonge considérablement le temps de contact de l'eau avec le remplissage bactérien.

Le filtre multicouche retient efficacement les déchets et les résidus alimentaires. De plus, un système de vidange rapide aide à éliminer les impuretés en peu de temps. La pompe est équipée d'un moteur sans balais haute performance, d'axes en céramique et d'une isolation acoustique supplémentaire, garantissant un fonctionnement très silencieux.

Fonctionnalités intelligentes et écran

Le couvercle de l'aquarium est doté d'un écran couleur de 1,47 pouce et d'une fenêtre transparente, affichant en permanence la température de l'eau et l'état actuel du système. Le système d'éclairage se compose de diodes RGB pleine couleur dont la luminosité et la couleur sont réglables.

Les capacités de l'appareil incluent :

Contrôle à distance du débit d'eau et de la vitesse de la pompe via l'application Mi Home ;

Nourrissage automatique des poissons selon un programme défini grâce au distributeur intégré ;

Contrôle du système via l'assistant vocal Xiao Ai ;

Sélection automatique des paramètres d'éclairage et de filtration en fonction du type et du nombre de poissons.

Les utilisateurs peuvent surveiller les changements de température dans l'aquarium via l'application Mi Home et recevoir des alertes en temps opportun sur tout dysfonctionnement du système. Cela facilite considérablement le processus d'entretien, même pour les débutants en aquariophilie.