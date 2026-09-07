Une tache chaude persistante découverte sur l'étoile Betelgeuse depuis 7 ans

Des astronomes ont identifié des zones exceptionnellement inhabituelles et persistantes à la surface de la supergéante rouge Betelgeuse à l'aide du réseau de radiotélescopes ALMA. L'étude de cet astre massif, situé à environ 724 années-lumière de la Terre, a révélé que son atmosphère n'est pas uniforme et présente des variations de rayon. Ces observations scientifiques permettent de mieux comprendre les processus internes de l'une des étoiles les plus mystérieuses de l'espace. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Le mystère de la zone chaude inhabituelle

Selon les données d'ixbt.com, l'étude a été réalisée en août 2023 dans la gamme millimétrique. La température photosphérique moyenne de Betelgeuse est d'environ 2300 Kelvin. Cependant, une zone plus chaude de 800 Kelvin par rapport à la surface environnante a été découverte dans sa partie nord-est. Il a été déterminé que l'emplacement et la luminosité de cette découverte sont presque identiques à ceux d'une tache chaude enregistrée par les scientifiques en 2015.

Habituellement, les processus de mélange des matériaux dans l'atmosphère d'une supergéante rouge modifient la surface en très peu de temps. C'est pourquoi la persistance de cette tache chaude pendant au moins 7 ans constitue une découverte scientifique majeure. Cette situation témoigne de l'existence de structures stables à très longue durée de vie à la surface de l'étoile.

Rayon stellaire et processus de convection

Les nouvelles images ont montré que l'atmosphère de la supergéante rouge n'est clairement pas homogène. En particulier, les experts ont noté des « protubérances » spécifiques et des variations ondulatoires allant jusqu'à ±6 % le long du rayon visible de l'étoile. La forme de ces structures a également changé par rapport aux observations de 2015.

Selon les astronomes, ces caractéristiques observées sont directement liées à de puissants processus de convection. Les flux de gaz chaud s'élevant des profondeurs de Betelgeuse génèrent des ondes de choc dans l'atmosphère. De plus, ces processus favorisent la formation de diverses molécules telles que le monoxyde de carbone et le monoxyde de silicium.

Supernova et évolution future

Ces processus complexes pourraient également être liés à la perte de matière de l'étoile, car la supergéante rouge éjecte progressivement ses couches externes dans l'espace environnant. Betelgeuse, dont la masse et le volume sont nettement supérieurs à ceux du Soleil, terminera son évolution par une explosion en supernova

Pour l'instant, on ignore quand cette gigantesque explosion se produira. Cependant, l'étude de la surface non homogène de l'étoile et des changements dans son atmosphère permet de mieux comprendre les processus complexes qui précèdent les dernières étapes de la vie des étoiles massives.