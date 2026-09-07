Le lancement du Xiaomi 18 Pro approche : nouveau Snapdragon et capteur Lofic

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Le lancement du Xiaomi 18 Pro approche : nouveau Snapdragon et capteur Lofic

Les précommandes en magasin physique ont officiellement débuté pour la série de smartphones Xiaomi 18 Pro, dont le lancement est prévu en septembre. Selon ixbt.com, ces appareils phares devraient marquer un tournant majeur sur le marché de la téléphonie mobile, grâce à leur matériel de pointe et à leurs processeurs de nouvelle génération. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Nouveaux records pour les processeurs Qualcomm

L'un des événements majeurs du marché des smartphones est le sommet Qualcomm Snapdragon qui se tiendra le 23 septembre. Lors de cet événement, deux puces puissantes de la nouvelle génération 2026 devraient être dévoilées : le Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) standard et le Snapdragon 8 Elite Ultra / Extreme Gen 6 (SM8975) encore plus performant.

Il est rapporté que les deux processeurs seront fabriqués selon le processus technologique avancé de 2 nm de TSMC. Le point le plus remarquable est que la version haut de gamme de la série devrait, pour la première fois dans l'histoire des puces mobiles, dépasser la barre des 5 GHz.

Technologie de caméra avancée Lofic

Les capacités photographiques du smartphone seront également nettement améliorées. Selon les fuites, le modèle Xiaomi 18 Pro Max sera équipé d'un capteur principal de 200 MP doté de la technologie moderne Lofic.

L'appareil comprendra également un module téléobjectif de 200 MP avec un grand capteur capable de prendre des photos macro, ainsi qu'un objectif grand angle de haute qualité. Le modèle Xiaomi 18 Pro standard pourrait également bénéficier d'un système de double caméra de 200 MP, bien qu'il soit probable que son capteur principal n'utilise pas la technologie Lofic.

De telles solutions technologiques suscitent un grand intérêt parmi les passionnés de smartphones. L'ouverture immédiate des précommandes dans les points de vente physiques témoigne de la forte demande des utilisateurs pour ce modèle phare.

Rappelons que la présentation de Xiaomi en septembre devrait définir les principales tendances de l'industrie mobile pour l'année à venir. La combinaison de processeurs de nouvelle génération et de caméras avancées intensifiera certainement la concurrence sur le marché.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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