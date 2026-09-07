«Si nous ne remportons pas l'or, c'est une honte !» : Alerte choc dans la boxe kazakhe

Une déclaration alarmante a suscité un grand émoi et des débats intenses autour de la boxe kazakhe. Aydar Sharibayev, expert sportif renommé et ancien boxeur, a parlé ouvertement de l'état actuel de l'équipe nationale, avertissant que le groupe court vers un véritable échec lors des prochaines compétitions internationales majeures. Il souligne une crise profonde : le manque de compétitivité, une réserve de talents limitée et des décisions basées sur l'autoritarisme pourraient faire perdre à la boxe kazakhe sa position sur la scène mondiale, surtout face à des voisins puissants.

« Nos voisins ne restent pas les bras croisés » : Absence de réserve et « devoirs » des rivaux

Dans une publication sur sa page, Aydar Sharibayev a énuméré un à un les points les plus faibles de l'équipe nationale :

Il faut 5 combattants par catégorie : Selon l'expert, actuellement au Kazakhstan il n'y a qu'un, deux ou trois boxeurs fiables par catégorie de poids. Or, selon les exigences de la boxe moderne, pour obtenir des résultats élevés, il est nécessaire d'avoir au moins cinq combattants compétitifs de haut niveau par catégorie, capables de se remplacer mutuellement ;

Préparation tactique des voisins : « Nos voisins et autres rivaux ne restent pas les bras croisés. Ils font tous leurs « devoirs » avec soin contre nos boxeurs et se préparent tactiquement », a souligné Sharibayev (les spécialistes font ici référence à l'école de boxe ouzbèke qui domine actuellement) ;

L'erreur de ne compter que sur les numéros 1 : Il a été noté que la pratique consistant à n'emmener que les numéros un dans toutes les compétitions est erronée, et qu'il faut donner régulièrement des opportunités et une expérience internationale aux jeunes numéros deux et trois.

Appel contre l'autoritarisme : « Un mauvais système vaut mieux que l'absence de système »

L'expert a également vivement critiqué la gestion de l'équipe nationale et l'approche du staff technique :

Mettre fin aux décisions unilatérales : L'expert a insisté sur le fait que toute la responsabilité au sein de l'équipe nationale ne devrait pas reposer uniquement sur l'entraîneur principal et que les décisions devraient être prises en concertation avec tout le staff technique et des spécialistes expérimentés du pays ;

« Reprends-toi avant de devenir fou » : « Être triste ou protester après être rentrés sans or aux Jeux Olympiques, ce n'est pas une solution. Si demain nous ne remportons aucune médaille d'or, ce sera une véritable honte », a-t-il averti ;

Le danger de l'absence de système : Rappelant un proverbe allemand, Sharibayev a conclu : « Même un mauvais système vaut mieux que l'absence de système. Ce dont nous avons le plus besoin maintenant, c'est de système, de système et encore de système. Ce n'est qu'avec un système que l'on obtient des victoires durables. »

Avant les Jeux asiatiques au Japon : L'équipe de Nasanov sous forte pression

Cette sortie critique, à la veille de la compétition sportive la plus importante de l'année, intensifie la situation :

Début des Jeux asiatiques : Les épreuves de boxe des Jeux asiatiques se dérouleront du 21 septembre au 2 octobre à Nishio, au Japon ;

Stage outre-mer et voyage à Tokyo : L'équipe nationale du Kazakhstan, dirigée par l'entraîneur principal Nurjan Nasanov, a terminé un stage d'entraînement intensif à Los Angeles (USA) et effectue la dernière phase de préparation directement au Japon ;

La composition reste secrète : La liste officielle des participants aux combats masculins n'a pas encore été rendue publique, ce qui alimente l'intrigue parmi les fans et les experts.

Selon vous, dans quelle mesure les inquiétudes d'Aydar Sharibayev concernant le système de boxe kazakh sont-elles fondées ? Nos voisins pourront-ils offrir une concurrence digne face à la puissance des boxeurs ouzbeks aux Jeux asiatiques au Japon, ou la domination sur le ring restera-t-elle entièrement entre les mains de nos boxeurs ? Laissez vos avis dans les commentaires !