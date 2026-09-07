La société aérospatiale Isar Aerospace a mis des satellites en orbite

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La société aérospatiale Isar Aerospace a mis des satellites en orbite

Un événement historique majeur a eu lieu dans l'industrie spatiale privée européenne. La société allemande Isar Aerospace a réussi à placer une charge utile en orbite terrestre basse à l'aide de sa fusée Spectrum. Ce succès indique qu'une alternative viable aux concurrents mondiaux comme SpaceX émerge sur le marché spatial européen. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le vol historique a été effectué depuis le cosmodrome d'Andøya en Norvège dans le cadre de la mission « Onward and Upward ». Il s'agissait du deuxième vol d'essai pour l'entreprise, au cours duquel toutes les étapes critiques se sont déroulées comme prévu. La fusée a franchi avec succès la zone de pression dynamique maximale, a effectué la séparation des étages, a allumé le moteur du deuxième étage et a atteint l'orbite prévue.

Manœuvre orbitale et cinq CubeSat

Après avoir atteint l'orbite avec succès, la fusée Spectrum a effectué une manœuvre spécifique. Elle a ensuite déployé avec succès cinq satellites CubeSat ainsi qu'une expérience technologique importante dans l'espace. Les spécialistes ont réussi à établir une communication stable avec les premiers appareils, tandis que l'état des autres satellites est vérifié progressivement.

Les charges utiles envoyées dans l'espace dans le cadre de cette mission comprenaient les dispositifs scientifiques et technologiques suivants :

  • Appareil scientifique CyBEEsat
  • Satellite TriSat-S
  • Module technologique Platform 6
  • Dispositif FramSat-1
  • Début spatial de SpaceTeamSat1

Une nouvelle ère pour l'astronautique européenne

Ce succès marque un tournant dans l'histoire de l'astronautique commerciale européenne. Isar Aerospace s'impose comme la première entreprise spatiale commerciale en Europe financée par des fonds privés à avoir mis des satellites en orbite de manière indépendante avec sa propre fusée.

Rappelons que ce vol revêtait une importance particulière pour le lanceur Spectrum. La première tentative de l'entreprise s'était soldée par un échec, mais l'équipe a réussi à analyser toutes les erreurs et à corriger les défauts techniques en peu de temps.

Actuellement, les initiatives privées et les technologies réutilisables occupent une place centrale sur le marché spatial mondial. Cette réussite d'Isar Aerospace est considérée comme une étape stratégique pour élargir les capacités d'accès indépendant à l'espace des pays de l'Union européenne.

Isar AerospaceSpectrumEspaceSatelliteSpaceX
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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