José Mourinho critique vivement les décisions de la VAR lors du match contre le Real Betis

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a exprimé de vives critiques concernant l'arbitrage et le fonctionnement du système VAR après la défaite contre le Real Betis en championnat d'Espagne. Lors de la conférence de presse précédant le match de Ligue des champions contre l'Inter, le technicien portugais a exigé des éclaircissements sur l'épisode du penalty impliquant Kylian Mbappé et sur les critères d'application des règles par les arbitres. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par le journal Mundo Deportivo, la principale controverse du match concerne le fait que le penalty tiré par Mbappé n'ait pas été retiré. Bien que le Real Madrid ait reconnu avoir perdu faute d'avoir concrétisé ses occasions, l'entraîneur a souligné qu'il ne comprenait pas pourquoi la VAR n'était pas intervenue et pourquoi les règles avaient été ignorées.

Le système VAR et la connaissance des règles

José Mourinho a sévèrement critiqué les actions des arbitres, affirmant que des erreurs de ce niveau ne sont pas dignes de professionnels. Selon lui, les responsables ont soit ignoré la situation par méconnaissance des règles, soit agi délibérément.

« Nous avons perdu contre le Betis parce que nous n'avons pas su transformer nos occasions. Mais pourquoi le penalty n'a-t-il pas été retiré ? Est-ce parce que la VAR ne connaît pas les règles ou parce que c'était intentionnel ? S'ils ne l'ont pas fait retirer par ignorance, ils devraient rentrer chez eux. S'ils l'ont fait exprès, c'est encore pire », a déclaré Mourinho aux journalistes.

L'entraîneur a également prédit que si une situation identique se reproduisait dans les mois à venir, le penalty serait certainement retiré, exigeant que le comité d'arbitrage actuel fournisse des explications transparentes sur ces questions.

La situation concernant Vinícius Júnior

Les épisodes controversés ne se sont pas limités au penalty. José Mourinho s'est également attardé sur le carton jaune reçu par Vinícius Júnior. L'ailier brésilien a été averti pour s'être approché de l'arbitre afin de demander des explications.

« Une autre chose que je veux savoir, c'est pourquoi Vinícius, en tant que capitaine, n'a pas pu s'approcher de l'arbitre pour demander des explications ? », a interrogé l'entraîneur du Real Madrid.

Ces événements suscitent des débats au sein du club madrilène avant les rencontres cruciales de la compétition européenne. Alors que l'équipe se prépare à affronter l'Inter, le staff technique continue de se concentrer sur les injustices arbitrales survenues dans le championnat national.