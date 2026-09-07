Kylian Mbappé : Il est temps de se battre pour le Ballon d'Or

L'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, a souligné qu'il est naturel d'être cité comme l'un des principaux prétendants au Ballon d'Or après ses performances historiques lors de la Coupe du Monde estivale. S'exprimant avant le match de Ligue des champions contre l'Inter, le capitaine de l'équipe de France a admis que jouer pour le club madrilène rend les discussions sur les distinctions individuelles inévitables. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le joueur de 27 ans a déclaré qu'il n'avait pas peur des objectifs élevés et qu'il accueillait positivement les spéculations sur sa probabilité de remporter ce prestigieux trophée pour la première fois. Malgré la quatrième place de la France lors de la Coupe du Monde, Mbappé a marqué 10 buts, remportant le Soulier d'or et devenant le meilleur buteur de l'histoire de la compétition.

Résultats historiques et ambitions personnelles

Ce record a porté le nombre total de buts de l'attaquant français en Coupe du Monde à 22, et le public estime que ses chances sont élevées dans les débats. Selon Kylian Mbappé, il a écrit une page d'histoire importante lors de la plus grande compétition sportive cet été, et cette année semble propice à une récompense individuelle.

"Bien sûr, j'ai marqué l'histoire cet été, mais il reste encore du temps et les gens sont libres de voter pour le joueur qu'ils jugent digne", a déclaré l'attaquant. Selon lui, évoluer au Real Madrid, le meilleur club du monde, pousse constamment les fans et le public à l'associer aux récompenses individuelles.

Jeu d'équipe et réaction aux critiques

Néanmoins, le Real Madrid a connu un début de saison difficile et les analystes débattent de l'équilibre de l'effectif. En particulier, les mouvements offensifs de Mbappé et Vinícius Júnior sont comparés à l'éthique de travail d'Ousmane Dembélé au PSG ou de Raphinha au FC Barcelone.

En répondant à ces comparaisons, le joueur français a admis qu'il y avait des aspects à améliorer, mais a précisé qu'il n'aimait pas être comparé aux autres. Mbappé a souligné que ses missions diffèrent de celles des autres et qu'il vise à améliorer son jeu de manière intelligente.