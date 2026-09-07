Enzo Maresca explique pourquoi Erling Haaland doit se reposer

L'entraîneur de Manchester Citya partagé ses plans concernant la charge de travail et le temps de jeu de l'attaquant vedette de l'équipe, Erling Haaland.

Le buteur norvégien de 26 ans a débuté les 4 matchs de la nouvelle saison en tant que titulaire, inscrivant 3 buts. Le samedi 5 septembre, le seul but de Haaland a offert aux « Citizens » une victoire cruciale (1-0) contre Coventry. Cependant, l'entraîneur de Manchester Citya souligné que l'attaquant ne peut pas jouer sans relâche à chaque rencontre.

« Nous devons protéger Erling car la saison est très longue. Nous devrons lui donner du repos lors de certains matchs », a déclaré le technicien italien, cité par The Touchline .

Un calendrier chargé attend les Mancuniens : mardi soir, l'équipe affrontera Porto à l'extérieur lors de la 1ère journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League.