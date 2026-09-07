La Fédération royale belge de football (RBFA) a exigé des réponses officielles de la FIFA concernant l'annulation controversée de la suspension de Folarin Balogun et a annoncé qu'elle ne soutiendrait pas la candidature de Gianni Infantino à sa réélection. Ce conflit a éclaté avant le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde entre les États-Unis et la Belgique, suscitant de vives critiques au sein de la communauté sportive internationale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon la BBC, l'attaquant de l'équipe nationale des États-Unis, Folarin Balogun, a été autorisé à jouer contre la Belgique malgré un carton rouge reçu lors de son match précédent. La FIFA a décidé de suspendre la sanction d'un mois du joueur pendant un an, ce qui a provoqué des incompréhensions concernant les règles du tournoi. Bien que les Belges aient finalement gagné 4-1 et éliminé les hôtes, cette violation des règles a suscité de sérieuses objections de la part de l'Union des associations européennes de football (UEFA) et de la RBFA.

Transparence et problèmes de gouvernance

Suite à cette décision, de sérieuses protestations ont éclaté en coulisses. La partie belge a officiellement exigé que la FIFA explique les fondements précis de cette décision et la manière dont de tels cas seront régulés à l'avenir. Le président de la RBFA, Pascal van Damme, a ouvertement exprimé son mécontentement face au manque de communication de l'instance dirigeante du football mondial.

« Deux mois se sont écoulés depuis les événements, mais nos questions restent sans réponse, — cite la BBC, Van Damme. — Compte tenu de l'importance de la transparence pour toutes les parties prenantes, nous demandons les explications nécessaires. Nous souhaitons également étudier comment améliorer les processus existants pour que de tels cas soient traités de manière juste et cohérente à l'avenir ».

Exception historique et ingérence politique

L'annulation de la suspension de Folarin Balogun a été enregistrée comme l'un des événements les plus rares de l'histoire du football. Après 189 cartons rouges distribués dans l'histoire des Coupes du Monde, seul le Brésilien Garrincha en 1962, et désormais Folarin Balogun, ont échappé à une suspension pour le match suivant. Aucune autre suspension de joueur n'a été annulée pendant le tournoi.

L'ampleur du conflit s'est accrue suite aux informations selon lesquelles le président des États-Unis, Donald Trump, et des responsables de la Maison Blanche seraient intervenus directement dans cette affaire pour faire pression sur la FIFA. Malgré les protestations, la FIFA s'est appuyée sur l'article 27 de son code disciplinaire, qui lui donne le droit de suspendre partiellement ou totalement une mesure disciplinaire.

La RBFA et l'UEFA, avec d'autres confédérations, ont réaffirmé leur attachement à la transparence, à une gouvernance forte et à des processus clairs dans la prise de décision. Cependant, dans ce contexte, la décision de la direction du football belge de ne pas soutenir les futures activités de Gianni Infantino influence également les relations politiques sur la scène internationale du football.