Huawei Mate XT 2 dévoilé : un smartphone pliable en trois parties de 3,5 mm d'épaisseur

Selon Ixbt.com, Huawei a officiellement présenté la deuxième génération de son smartphone unique et innovant : le Mate XT 2 Extraordinary Master. Ce produit phare conserve sa conception en trois parties pliable en deux endroits simultanément, tout en étant équipé d'un mécanisme entièrement renouvelé, du dernier processeur et d'un système de caméra avancé. Ce gadget devrait établir de nouvelles normes sur le marché des écrans flexibles. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Pour cette nouvelle génération, les ingénieurs de Huawei ont utilisé un schéma de pliage en forme de Z et des charnières repensées. En conséquence, l'épaisseur de l'appareil une fois entièrement déplié n'est que de 3,5 mm, tandis qu'elle atteint 12,3 mm une fois replié. La fabrication d'un appareil aussi fin est considérée comme une avancée majeure dans l'industrie mobile.

Capacités d'affichage et durabilité

L'écran principal est doté d'une dalle 3K de 10,2 pouces avec un ratio de 12,8:9. Une fois le smartphone plié, l'utilisateur dispose d'un appareil classique avec un écran externe de 6,5 pouces, dont la luminosité de crête atteint 6500 nits. L'écran externe est protégé par du verre Kunlun/Basalt, le rendant 30 fois plus résistant aux chutes et 16 fois plus résistant aux rayures. De plus, la résistance aux chocs de l'écran interne a été augmentée de 200 %.

Le fabricant a introduit pour la première fois sur un smartphone pliable en trois parties une protection matérielle conforme aux normes IP58/IP59, assurant une sécurité supplémentaire contre la poussière et l'humidité lors d'une utilisation quotidienne.

Haute performance et intelligence artificielle

Le smartphone est propulsé par le système sur puce le plus puissant de Huawei à ce jour : le nouveau Kirin 9050 Pro. Selon l'entreprise, les performances globales ont augmenté de 42 %, la vitesse monocœur du CPU de 24 % et les performances multicœurs de 52 %. Le processeur graphique Ma Liang prend en charge la technologie de ray tracing au niveau matériel pour la première fois.

Le NPU Da Vinci est responsable des tâches d'IA locale, permettant l'exécution d'un modèle MoE de 30 milliards de paramètres. Les capacités de communication incluent le modèle Balong prenant en charge la connectivité satellite Tiantong et le système de messagerie Beidou, avec une vitesse de connexion satellite augmentée de 40 %.

Confidentialité et caméras avancées

L'une des caractéristiques uniques de l'appareil est le système de confidentialité matérielle Lingdun. Lorsqu'il est activé, l'écran est parfaitement lisible pour l'utilisateur situé en face, mais devient presque noir vu de côté. Le module de caméra principal dispose d'un capteur RYYB de 50 MP, offrant une ouverture variable de f/1,49 à f/4,0 et une plage dynamique de 18 EV.

Le système comprend également un module périscopique de 50 MP avec zoom optique 3,5x et macrophotographie, ainsi qu'une caméra ultra grand-angle de 40 MP. Sur le marché chinois, le prix de départ de ce smartphone avancé est de 2955 dollars. Un téléconvertisseur spécial permettant d'augmenter le zoom optique jusqu'à 13,5x est également disponible en option.