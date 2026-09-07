SpaceX a lancé avec succès de nouveaux satellites Starlink en orbite

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SpaceX a lancé avec succès de nouveaux satellites Starlink en orbite

Le géant de l'aérospatiale SpaceX a effectué un nouveau vol spatial réussi, livrant 27 satellites Starlink supplémentaires en orbite terrestre basse. Selon ixbt.com, cette opération fait partie intégrante des efforts constants visant à étendre le réseau internet mondial et à fournir une connectivité haut débit depuis l'espace. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui indique.

La fusée Falcon 9 choisie pour cette mission a décollé le 6 septembre à 7h26, heure locale, depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie, aux États-Unis. La performance technique impeccable de la fusée et sa trajectoire soigneusement calculée ont permis d'accomplir les objectifs sans encombre.

Technologies réutilisables et détails du vol

Au cours du vol, le premier étage de la fusée est revenu avec succès sur Terre. Pour le propulseur B1088, il s'agissait du dix-neuvième vol. Les experts soulignent que cet étage a effectué un atterrissage en douceur sur la plateforme maritime autonome nommée « Of Course I Still Love You » dans l'océan Pacifique. Actuellement, le record absolu de SpaceX pour la réutilisation d'un premier étage est de 37 vols.

L'étage supérieur de la fusée a poursuivi le vol avec succès, plaçant les 27 engins spatiaux sur l'orbite prévue. Tous les processus se sont déroulés normalement et, environ 62 minutes après le décollage, les satellites ont atteint leurs positions finales.

Réseau mondial et indicateurs de l'année en cours

Ce lancement réussi marque la 103e mission réalisée avec les fusées Falcon 9 en 2026. Les statistiques montrent que 80 des vols totaux de cette année sont spécifiquement dédiés à l'expansion de la constellation Starlink et au déploiement de nouveaux équipements.

À ce jour, le nombre total de satellites Starlink actifs en orbite a dépassé les 11 000. Cela augmente encore les capacités du réseau à travers le monde et accélère la fourniture d'internet aux zones isolées.

Il est à noter qu'actuellement, tous les vols Starlink sont effectués exclusivement depuis la base de Vandenberg. Les lancements en Floride sont temporairement suspendus jusqu'à la mise en service de la fusée Starship au cosmodrome de l'entreprise dans cet État.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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