Un astronome amateur de Crimée découvre un nouvel astéroïde de 100 mètres de diamètre

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Un astronome amateur de Crimée découvre un nouvel astéroïde de 100 mètres de diamètre

Gennady Borisov, un astronome amateur résidant dans le village de Nauchny en Crimée, a réalisé une nouvelle découverte majeure en identifiant un astéroïde d'un diamètre d'environ 100 mètres. Selon ixbt.com, la découverte de ce corps céleste a suscité un grand intérêt dans la communauté scientifique, car de telles trouvailles sont essentielles pour étudier le mouvement des objets spatiaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Il a été déterminé que le nouvel astéroïde est situé près de la planète Mars et suit une trajectoire orbitale allongée. Il s'approche d'abord de la Planète rouge, puis s'éloigne vers la ceinture principale d'astéroïdes située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Le scientifique souligne que la trajectoire de cet objet céleste ne présente aucun danger pour la planète Terre.

Les capacités des télescopes fabriqués localement

Gennady Borisov est également connu pour concevoir et fabriquer lui-même les télescopes nécessaires à ses recherches. Vivant dans le village de Nauchny, dans le district de Bakhchisaray, il observe régulièrement le cosmos à l'aide d'instruments optiques faits maison. Ayant réalisé ses premières découvertes réussies en 2013, l'expert est devenu l'auteur de dizaines de découvertes majeures à ce jour.

Au cours de ses activités, l'astronome amateur a trouvé non seulement de petits objets, mais aussi des objets d'importance scientifique mondiale. Notamment, en 2019, il a été l'un des premiers à détecter la première comète interstellaire de l'histoire. Par la suite, cet objet céleste a été nommé en l'honneur de son auteur.

Activités et questions de sécurité

Ces derniers mois, les travaux d'observation du scientifique ont été encore plus fructueux. Rien qu'entre mai et août 2026, Borisov a réussi à enregistrer neuf astéroïdes géocroiseurs, chacun mesurant plusieurs dizaines de mètres. De tels résultats constants témoignent du travail de niveau professionnel de cet astronome amateur.

Parallèlement, l'expert surveille non seulement les objets sûrs, mais aussi ceux qui présentent un danger potentiel. En particulier, en avril 2024, il avait annoncé la découverte d'un astéroïde d'environ 200 mètres de diamètre pouvant potentiellement menacer la Terre. De tels avertissements constituent l'une des premières étapes pour assurer la sécurité de notre planète.

Au total, Gennady Borisov compte aujourd'hui plus de 150 astéroïdes et 16 comètes à son actif. Ce résultat impressionnant démontre clairement qu'il est possible d'apporter des contributions majeures à l'astronomie, même dans des conditions simples et de manière indépendante.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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