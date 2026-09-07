Les informations concernant un possible transfert de la star brésilienne Neymar aux États-Unis, où il pourrait reformer le légendaire trio offensif « MSN » avec Lionel Messi et Luis Suárez, suscitent un vif intérêt dans la communauté du football. Cependant, ce transfert potentiel remet une fois de plus en question les règles de la ligue nord-américaine et leurs mécanismes d'application. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, le célèbre expert uruguayen Gus Poyet a exprimé ses opinions à ce sujet, formulant des critiques sur les règlements du championnat américain. L'ancien milieu de terrain suit de près la carrière de Luis Suárez et a souligné que, malgré ses problèmes de genou, l'attaquant expérimenté continue de jouer à un haut niveau à 39 ans.

La carrière de Luis Suárez aux États-Unis

L'ancien attaquant de Liverpool et du FC Barcelone a réussi à marquer 12 buts pour l' Inter Miami au cours de l'année 2026. Ainsi, il a porté son total de buts avec le club de Floride à 54 en 107 rencontres. Bien qu'il ne puisse pas rivaliser avec son coéquipier Lionel Messi en termes de buts, il continue d'obtenir des résultats solides pour concrétiser le rêve américain aux côtés de David Beckham et des autres.

La direction de l'Inter Miami, dans le but de satisfaire son capitaine Lionel Messi et de lutter pour les trophées majeurs, a également recruté ses amis proches, Sergio Busquets et Jordi Alba. Désormais, les rumeurs vont bon train sur une possible arrivée de Neymar, dont le contrat avec Santos expire en 2027.

La question des règles et de l'équilibre financier

Cependant, les règles du « Designated Player » (joueur désigné) de la MLS constituent l'un des principaux obstacles à ce transfert. L'Inter Miami trouve divers moyens créatifs pour intégrer plusieurs stars mondiales dans son effectif, ce qui suscite des protestations de la part des autres équipes de la ligue.

Dans une interview accordée à Gambling.com, Gus Poyet a évoqué les contraintes financières de la ligue et leur application. Selon lui, le club de Miami a été condamné à une lourde amende l'année dernière pour avoir dépassé la limite de dépenses autorisée, car chaque équipe ne devrait normalement compter que trois joueurs de ce statut, alors que le club en possédait davantage.

L'expert a souligné que si le transfert de Neymar se concrétisait, ces règles deviendraient encore plus douteuses : « Si c'est vrai, cela signifie qu'il existe une règle spéciale pour l'Inter Miami et une autre pour le reste de la MLS », a-t-il ajouté. Le temps nous dira si cette situation incitera Luis Suárez à prolonger sa carrière d'une année supplémentaire, malgré le fait qu'il aura 40 ans en janvier prochain.