Xiaomi présente le smartphone 18 Fold, le premier au monde avec la puce Xring O3 et la mémoire LPDDR6

Xiaomi a franchi une étape importante sur le marché mobile en présentant officiellement son nouveau smartphone pliable phare, le Xiaomi 18 Fold. Selon Ixbt.com, cet appareil est le premier au monde basé sur le système sur puce Xring O3, spécialement développé par l'entreprise, et attire l'attention par ses performances élevées et ses fonctionnalités avancées. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

L'une des caractéristiques principales du nouvel appareil est son design d'écran au format inédit. L'écran externe a une diagonale de 5,38 pouces, tandis que l'écran pliable interne mesure 7,58 pouces. Le rapport d'aspect des écrans est proche de celui d'une feuille de papier standard, ce qui facilite considérablement la lecture et l'utilisation simultanée de plusieurs applications.

Technologie d'affichage et châssis ultra-fin

L'un des smartphones pliables les plus fins du marché actuel, il affiche une épaisseur de seulement 5,02 mm une fois ouvert et 10,68 mm une fois plié. Les deux panneaux OLED LTPO prennent en charge un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et atteignent une luminosité maximale de 4000 nit. Pour assurer la robustesse de la structure, une charnière Dragon Bone de nouvelle génération, un cadre en aluminium, du verre Dragon Crystal Glass 3.0 et une double couche de verre UTG pour l'écran interne ont été utilisés.

Selon les données du fabricant, grâce au nouveau processeur Xring O3, les performances CPU multi-cœurs ont augmenté de 60 % et les capacités graphiques de 85 %. Parallèlement, la consommation d'énergie a été considérablement réduite. La puissance du NPU dédié aux tâches d'IA atteint 200 TOPS, permettant d'afficher jusqu'à six fenêtres simultanément sur le grand écran.

Appareil photo et politique tarifaire

Les capacités photographiques de l'appareil reposent sur un ensemble de caméras avancées créées en collaboration avec Leica. Le capteur principal possède une résolution de 200 MP, accompagné d'un module périscopique avec zoom optique 3,5x et capteur de 50 MP, ainsi qu'un ultra grand-angle de 50 MP. La batterie de 6000 mAh assure une autonomie longue durée, avec prise en charge de la charge filaire 67 W et sans fil 50 W.

Les prix sur le marché varient selon la configuration de la mémoire :

Version 12/256 GB — 1635 dollars

Version 12/512 GB — 1785 dollars

Version 16/512 GB — 1935 dollars

Version 16 GB / 1 TB LPDDR6 — 2230 dollars

Version 16 GB / 1 TB LPDDR6 Ceramic Special Edition — 2380 dollars

Il est précisé que l'édition spéciale en céramique, considérée comme la version haut de gamme, sera produite en quantité limitée à seulement 1500 exemplaires.