Tous les participants à la Coupe d'Asie U-20 sont connus

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Tous les participants à la Coupe d'Asie U-20 sont connus

Les 16 participants à la phase finale de la Coupe d'Asie des moins de 20 ans, qui se déroulera en Chine, sont désormais connus. À l'issue des éliminatoires, les meilleures équipes nationales de jeunes du continent ont validé leur ticket pour le tournoi décisif.

Sous la direction de Jamoliddin Rahmatullayev, l'équipe d'Ouzbékistan U-20 a fait preuve d'une domination totale dans le groupe B, remportant ses trois rencontres. Lors de la dernière journée décisive, nos représentants ont battu la Syrie sur le score de 3-0, terminant premiers du groupe et se qualifiant directement pour le championnat continental.

Les équipes suivantes participeront à la phase finale de la compétition :

  • Hôte : Chine (qualifiée d'office)

  • Vainqueurs de groupe : Ouzbékistan, Corée du Sud, RDP Corée, Tadjikistan, Arabie saoudite, Irak, Japon, Indonésie

  • Meilleurs deuxièmes : Iran, Jordanie, Liban, Inde, Oman, Thaïlande, Malaisie

La phase finale de la Coupe d'Asie U-20 se déroulera dans les stades chinois du 24 mars au 1er avril 2027.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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