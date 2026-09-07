Une erreur de Husanov et Donnarumma a failli coûter cher à City !

·56·Sport
Une erreur de Husanov et Donnarumma a failli coûter cher à City !

Lors de la troisième journée de Premier League, Manchester Citya battu le promu Coventry sur le score étriqué de 1-0. Cependant, cette victoire cache des moments survenus en début de match qui ont glacé le sang de milliers de supporters dans le stade. Le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov et le gardien vedette Gianluigi Donnarumma ont commis une erreur inattendue qui aurait pu coûter très cher aux « Citizens ». Alors, que s'est-il réellement passé à la 6e minute et pourquoi Enzo Maresca a-t-il critiqué Khusanov après le match ?

Le destin à quelques millimètres : comment le drame a commencé ?

À peine 6 minutes après le début de la rencontre à l'Etihad Stadium, les fans de City ont vécu un véritable choc. Les experts du portail réputé esteemedkompany.com ont analysé cet épisode en détail :

  • Passe inattendue : Sous pression, le défenseur Abdukodir Khusanov a remis le ballon à Donnarumma, positionné sur sa ligne de but ;

  • Mauvais contrôle : Donnarumma a commis une erreur grossière en voulant arrêter le ballon, qui a roulé vers le filet ;

  • Quelques millimètres : Le gardien italien s'est jeté à la dernière seconde, repoussant le ballon à quelques millimètres de franchir entièrement la ligne, évitant ainsi un but contre son camp ;

  • Les joueurs de Frank Lampard ont manqué l'occasion d'ouvrir le score de manière inattendue et de changer radicalement le scénario du match.

L'aveu franc de l'entraîneur

« C'est Gigio ! Nous savons que c'est un très bon gardien ! Je pense que la passe d'Abdukodir Khusanov dans cette situation n'était pas la meilleure décision. Mais il a effectué plusieurs bons arrêts et nous sommes satisfaits de lui », a déclaré ouvertement l'entraîneur des « Citizens », Enzo Maresca.

En effet, Donnarumma a montré une fois de plus qu'il a un point faible dans la relance au pied depuis la zone basse. Mais après son erreur initiale, il est devenu un véritable héros.

Les vrais héros de la victoire et les statistiques

Joueur

Rôle

Impact clé

Gianluigi Donnarumma

Gardien

Après son erreur, au moins 3 arrêts décisifs pour préserver les 3 points

Abdukodir Khusanov

Latéral droit

Après la 6e minute, il a été irréprochable et solide durant tout le match

Erling Haaland

Attaquant

Auteur du seul but décisif de la rencontre

Sans les arrêts de Donnarumma, Manchester Cityaurait certainement perdu des points. Khusanov, quant à lui, a surmonté sa nervosité initiale pour ne laisser aucune chance aux ailiers adverses.

Selon vous, qui est le plus responsable : Abdukodir Khusanov pour sa passe risquée ou Donnarumma pour son mauvais contrôle ? Êtes-vous d'accord avec Maresca ?

Laissez votre avis en commentaire et partagez cette analyse avec vos amis fans de football via Telegram !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La Fédération belge de football exige des explications de la FIFA sur l'affaire Folarin BalogunLa Fédération belge de football exige des explications de la FIFA sur l'affaire Folarin BalogunAujourd'hui, 15:57Enzo Maresca explique pourquoi Erling Haaland doit se reposerEnzo Maresca explique pourquoi Erling Haaland doit se reposerAujourd'hui, 15:35Tous les participants à la Coupe d'Asie U-20 sont connusTous les participants à la Coupe d'Asie U-20 sont connusAujourd'hui, 15:29L'équipe nationale féminine U20 d'Italie remporte une victoire historique au Mondial des jeunesL'équipe nationale féminine U20 d'Italie remporte une victoire historique au Mondial des jeunesAujourd'hui, 15:14L'avenir de Cristiano Ronaldo à Hollywood est en discussionL'avenir de Cristiano Ronaldo à Hollywood est en discussionAujourd'hui, 13:53Le combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua est sur le point de se concrétiserLe combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua est sur le point de se concrétiserAujourd'hui, 13:15
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Ruziul Berdiyev s'exprime après l'écrasante victoire 6:2 contre Neftchi
Ruziul Berdiyev s'exprime après l'écrasante victoire 6:2 contre Neftchi
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov