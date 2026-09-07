Lors de la troisième journée de Premier League, Manchester Citya battu le promu Coventry sur le score étriqué de 1-0. Cependant, cette victoire cache des moments survenus en début de match qui ont glacé le sang de milliers de supporters dans le stade. Le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov et le gardien vedette Gianluigi Donnarumma ont commis une erreur inattendue qui aurait pu coûter très cher aux « Citizens ». Alors, que s'est-il réellement passé à la 6e minute et pourquoi Enzo Maresca a-t-il critiqué Khusanov après le match ?

Le destin à quelques millimètres : comment le drame a commencé ?

À peine 6 minutes après le début de la rencontre à l'Etihad Stadium, les fans de City ont vécu un véritable choc. Les experts du portail réputé esteemedkompany.com ont analysé cet épisode en détail :

Passe inattendue : Sous pression, le défenseur Abdukodir Khusanov a remis le ballon à Donnarumma, positionné sur sa ligne de but ;

Mauvais contrôle : Donnarumma a commis une erreur grossière en voulant arrêter le ballon, qui a roulé vers le filet ;

Quelques millimètres : Le gardien italien s'est jeté à la dernière seconde, repoussant le ballon à quelques millimètres de franchir entièrement la ligne, évitant ainsi un but contre son camp ;

Les joueurs de Frank Lampard ont manqué l'occasion d'ouvrir le score de manière inattendue et de changer radicalement le scénario du match.

L'aveu franc de l'entraîneur

« C'est Gigio ! Nous savons que c'est un très bon gardien ! Je pense que la passe d'Abdukodir Khusanov dans cette situation n'était pas la meilleure décision. Mais il a effectué plusieurs bons arrêts et nous sommes satisfaits de lui », a déclaré ouvertement l'entraîneur des « Citizens », Enzo Maresca.

En effet, Donnarumma a montré une fois de plus qu'il a un point faible dans la relance au pied depuis la zone basse. Mais après son erreur initiale, il est devenu un véritable héros.

Les vrais héros de la victoire et les statistiques

Joueur Rôle Impact clé Gianluigi Donnarumma Gardien Après son erreur, au moins 3 arrêts décisifs pour préserver les 3 points Abdukodir Khusanov Latéral droit Après la 6e minute, il a été irréprochable et solide durant tout le match Erling Haaland Attaquant Auteur du seul but décisif de la rencontre

Sans les arrêts de Donnarumma, Manchester Cityaurait certainement perdu des points. Khusanov, quant à lui, a surmonté sa nervosité initiale pour ne laisser aucune chance aux ailiers adverses.

Selon vous, qui est le plus responsable : Abdukodir Khusanov pour sa passe risquée ou Donnarumma pour son mauvais contrôle ? Êtes-vous d'accord avec Maresca ?

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