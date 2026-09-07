Harry Kane surpris d'avoir battu le record de Cristiano Ronaldo

L'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, a admis qu'il ne s'attendait pas à surpasser le record de Cristiano Ronaldo avec ses performances de la saison dernière. Le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre est actuellement considéré comme l'un des principaux prétendants au prestigieux Ballon d'Or, qui sera remis en octobre. S'il l'emporte, il deviendrait le premier joueur anglais à réaliser cet exploit depuis Michael Owen en 2001. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Dans une interview accordée à TNT Sports, Harry Kane a évoqué ses 73 buts inscrits toutes compétitions confondues avec son club et sa sélection la saison dernière. Ce total a dépassé le record de 69 buts établi par Cristiano Ronaldo lors de sa meilleure saison en 2011/12. Actuellement, seul le légendaire Lionel Messi devance ce chiffre avec ses 82 buts lors de sa saison historique.

L'ère des légendes et des chiffres incroyables

Selon l'attaquant, à l'époque où Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dominaient le football, leurs statistiques semblaient inaccessibles pour les joueurs ordinaires. Kane se souvient avoir regardé ces légendes jouer dans sa jeunesse et avoir pensé que leurs statistiques étaient irréelles.

« J'ai grandi en regardant Messi et Ronaldo dominer. Messi est le seul joueur à avoir atteint 82 buts, tandis que Ronaldo avait atteint un sommet de 69. À l'époque, je trouvais ces chiffres absurdes ou impossibles. Ce sont les deux plus grands joueurs de notre époque, voire de l'histoire. C'est pourquoi marquer 73 buts est une surprise, même pour moi », a souligné l'attaquant du Bayern.

S'inspirer de Lionel Messi et Luka Modrić

Bien qu'il approche de la fin de sa carrière à 33 ans, Harry Kane a l'intention de jouer au plus haut niveau pendant encore de nombreuses années, à l'instar de vétérans comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Luka Modrić. Le buteur anglais a noté que la longévité d'un footballeur dépend en grande partie de sa mentalité et de sa soif de nouveaux trophées.

Selon ixbt.com, le joueur expérimenté a déclaré que ses nouveaux objectifs et son désir de remporter des tournois majeurs avec le Bayern et son équipe nationale lui procurent une immense motivation. Il a ajouté que le processus de sélection pour le Ballon d'Or n'est plus entre ses mains et dépend désormais des experts votants.