Huawei Mobile WiFi 5 présenté : eSIM et 9 heures d'autonomie

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Huawei Mobile WiFi 5 présenté : eSIM et 9 heures d'autonomie

La société Huawei a officiellement présenté son nouveau routeur mobile compact, le Mobile WiFi 5 (E5586-822-E), sur le marché de la connectivité sans fil. Selon ixbt.com, ce gadget est équipé de la technologie eSIM intégrée, permettant aux utilisateurs de se passer d'une carte SIM physique pour se connecter à Internet, offrant ainsi un confort optimal au quotidien. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'une des principales caractéristiques de cette nouvelle génération de routeurs est son boîtier extrêmement léger et compact. L'appareil mesure seulement 13,7 mm d'épaisseur et pèse 96 g. Ces dimensions permettent à ceux qui préfèrent transporter leurs routeurs de les glisser facilement dans n'importe quelle poche ou sac.

Capacités techniques et performances

L'appareil fonctionne uniquement sur la bande de fréquence 2,4 GHz, mais les ingénieurs ont réussi à augmenter considérablement les performances du réseau. La vitesse de connexion théorique atteint 300 Mbps. Selon la source, par rapport aux modèles de génération précédente, la vitesse de téléchargement a augmenté de 30 %, ce qui constitue un indicateur important pour les utilisateurs d'Internet mobile.

Malgré sa compacité, le Huawei Mobile WiFi 5 peut connecter plusieurs appareils simultanément. Plus précisément, il est possible de connecter jusqu'à 16 gadgets différents au routeur, tels que des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables et d'autres équipements, ce qui en fait une solution pratique pour les petits groupes ou les déplacements professionnels.

Autonomie et facilité d'utilisation

Le fonctionnement fiable de l'appareil est assuré par une batterie de 2400 mAh. Selon les données fournies par Huawei, la capacité de la batterie permet une utilisation continue de 8 à 9 heures en mode actif. La recharge rapide est assurée via un port USB-C moderne.

Le processus de mise en service de l'appareil a également été simplifié au maximum. Après l'allumage, l'appareil se connecte automatiquement au réseau, bien que l'utilisateur puisse choisir manuellement l'opérateur mobile si nécessaire. Initialement, le prix conseillé de ce routeur sur le marché chinois était de 299 yuans, mais il a été annoncé qu'il serait disponible à 269 yuans lors des premières ventes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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