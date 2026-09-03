L'équipe d'Ouzbékistan U-20 devient seule leader des qualifications à Tachkent

La 2e journée du groupe B des qualifications pour la Coupe d'Asie U-20, organisée à Tachkent, a pris fin. L'équipe nationale de jeunes d'Ouzbékistan, dirigée par Jamoliddin Rahmatullayev, a affronté l'Inde, s'imposant largement 4-0 sans concéder le moindre but.

Domination totale et buts en série

Ayant pris l'initiative dès les premières minutes, nos jeunes ont inscrit deux buts dans chaque mi-temps, ne laissant aucune chance à l'adversaire :

29e minute : Ulug‘bek Maratov a éliminé les défenseurs pour ouvrir le score (0:1) ;

35e minute : Quvonchbek Abrayev a trouvé le chemin des filets pour doubler la mise (0:2) ;

66e minute : En seconde période, Shorahim Shorahmedov a conclu une belle action par un but (0:3) ;

90e minute : Nurbek Sarsenbayev, entré en jeu, a scellé le score final (0:4).

Situation du groupe : Seule en tête et large victoire de la Syrie

Dans l'autre match du groupe, le résultat attendu a été confirmé. La Syrie U-20 a battu le Bangladesh 3-0, décrochant ses 3 premiers points :

Ouzbékistan — 6 points (leader absolu à la différence de buts) ;

Syrie — 3 points ;

Inde — 3 points ;

Bangladesh — 0 point.

Qualifications Coupe d'Asie U-20. Groupe B, 2e journée

Inde U-20 — Ouzbékistan U-20 — 0:4

Buts : Ulug‘bek Maratov (29), Quvonchbek Abrayev (35), Shorahim Shorahmedov (66), Nurbek Sarsenbayev (90).

Composition de l'Ouzbékistan U-20 : Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov, Azizbek To‘lqinbekov (C) (Behruz Abdusattorov, 80), Diyor Ermanov, Quvonchbek Abrayev (Husan Ko‘paysinov, 66), Abdulfayz Bobomurodov, Ulug‘bek Maratov (Asilbek Abdurasulov, 46), Ozodbek Najmiddinov, Quvonishbek Saydaliyev (Tohir Ashurboyev, 66), Muhammadali Dilshodbekov, Asilbek Aliyev (Nurbek Sarsenbayev, 46).

Bangladesh U-20 — Syrie U-20 — 0:3

Buts : Alan (44), Praxitelous (45+1), As Sarraj (90).

Finale décisive : Le choc contre la Syrie

Le dernier match de la 3e journée, qui déterminera le vainqueur du groupe et le qualifié pour la Coupe d'Asie, aura lieu le 6 septembre. Les protégés de Jamoliddin Rahmatullayev affronteront leur principal rival, la Syrie.

Pensez-vous que l'Ouzbékistan U-20 poursuivra sa série de victoires le 6 septembre pour terminer avec 100% de réussite ? Quelle note donnez-vous à la performance d'aujourd'hui ? Laissez vos commentaires !