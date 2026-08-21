Flick attend un nouvel attaquant : l’intrigue du mercato s’intensifie au FC Barcelone

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Flick attend un nouvel attaquant : l’intrigue du mercato s’intensifie au FC Barcelone

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a déclaré ouvertement que l’équipe cherchait toujours un nouvel avant-centre. Le technicien allemand a affirmé faire confiance au travail du directeur sportif Deco et espérer que le transfert attendu se concrétisera.

La question la plus intrigante reste toutefois ouverte : Qui le FC Barcelone choisira-t-il comme nouveau numéro neuf attendu par Flick ?

Flick fait confiance à Deco : « Nous avons besoin d’un nouveau numéro neuf »

Le FC Barcelone a battu le club égyptien Al Ahly 2-1 lors du Trophée Joan Gamper. Après la rencontre, Hansi Flick a confirmé que l’équipe cherchait toujours un avant-centre. Il a salué le travail de Deco sur le marché des transferts et lui a accordé sa pleine confiance concernant le recrutement d’un nouvel attaquant.

« Nous cherchons précisément ce type de joueur : un attaquant qui évolue au poste de numéro neuf. Deco a fait un travail remarquable jusqu’à présent. Je lui fais entièrement confiance », a déclaré Flick.

Quel est le plan du FC Barcelone ?

La déclaration ouverte de Flick montre que les Catalans n’ont pas renoncé à renforcer leur ligne offensive avant la fermeture du mercato.

  • L’objectif principal est de recruter un avant-centre, c’est-à-dire un joueur pour le poste de numéro 9 ;

  • Flick fait entièrement confiance au travail de Deco sur ce dossier ;

  • Le FC Barcelone s’est imposé 2-1 face à Al Ahly ;

  • L’arrivée d’un nouvel attaquant pourrait élargir les options offensives du FC Barcelone.

La principale intrigue est désormais la suivante : qui Deco fera-t-il venir ?

Les propos de Flick montrent que le dossier des transferts n’est pas encore clos. Le club catalan parviendra-t-il à trouver un nouveau numéro neuf ou s’appuiera-t-il sur les solutions actuelles ? La réponse sera connue dans les prochains jours.

Selon vous, quel type d’attaquant faut-il au FC Barcelone ? Donnez votre avis en commentaire et partagez l’article sur Telegram et les autres réseaux sociaux.

BarceloneHansi FlickDecoAl AhlyÉgypte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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