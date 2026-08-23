«Douche froide» en Premier League : Brighton écrase Aston Villa dès la 1ère journée !

Lors de la 1ère journée de la nouvelle saison de Premier League, les fans ont assisté à un résultat large et inattendu. En accueillant Brighton à domicile, Aston Villa, prétendant aux places européennes, a encaissé 4 buts sans réponse, débutant la saison par une défaite cuisante.

Le sort du match était pratiquement scellé dès la première demi-heure.

Le «break» de la première demi-heure : des buts à la chaîne

Les «Seagulls» ont surpris la défense adverse dès le coup d'envoi :

8e minute (1:0) : Le défenseur d'Aston Villa, Victor Lindelöf, a ouvert le score avec une erreur fatale et un but contre son camp ;

18e minute (2:0) : Maxim De Cuyper a creusé l'écart pour les locaux avec une frappe précise ;

30e et 31e minutes (3:0, 4:0) : Héros de la rencontre, Jack Hinshelwood a inscrit un doublé en l'espace d'une minute, portant le score à 4-0.

Douche froide suivie d'un carton rouge

Le calvaire de l'équipe d'Unai Emery ne s'est pas arrêté là :

40e minute, expulsion : Le joueur de Birmingham, João Gomes, a reçu un second carton jaune et a été expulsé ;

Réduite à dix, Aston Villa n'a pas trouvé les ressources pour inverser la tendance.

Feuille de match et compositions :

Brighton — Aston Villa 4:0

Buts : Lindelöf (8e, c.s.c.), De Cuyper (18e), Hinshelwood (30e, 31e).

Expulsion : João Gomes (40e, Aston Villa).

Brighton : Verbruggen, Wieffer (Zadok, 78e), Vuskovic, Dunk, Boskali, Groß, Ayari (Kostulas, 64e), Diego Gomes (Yalkuye, 86e), Hinshelwood (Costinha, 64e), De Cuyper (Ibrahim, 78e), Rutter.

Aston Villa : Bizot, Cash, Lindelöf, Torres (Mings, 74e), Maatsen (Ruggeri, 81e), Kamara, João Gomes, McGinn (Edward Alisson, 82e), Barkley (Bogarde, 74e), Hemmings, Buendía (Garnacho, 86e).

Ainsi, Brighton démontre qu'il est prêt pour la nouvelle saison et s'installe en haut du classement de Premier League.