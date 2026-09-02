Arman Tsarukyan propose une idée choc : quel avenir pour le MMA ?

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Arman Tsarukyan propose une idée choc : quel avenir pour le MMA ?

La star des poids légers de l'UFC, Arman Tsarukyan, invité du podcast officiel Deep Water , a lancé une idée qui pourrait bouleverser le monde des arts martiaux mixtes. Interrogé sur la règle qu'il changerait dans le sport, le combattant n'a pas hésité.

« Il ne devrait pas y avoir de rounds. Tu entres simplement dans l'octogone pour 25 minutes. Pas de rounds, pas d'arrêts, pas de pauses. Comme un vrai combat de rue », a déclaré Tsarukyan.

L'idée de Tsarukyan : sport ou combat de rue ?

Cette proposition du combattant de 29 ans ne manquera pas de susciter de vifs débats au sein de la communauté MMA :

  • La suppression des rounds : Selon les règles actuelles, les combats de MMA (hors combats pour le titre) se composent de 3 ou 5 rounds de 5 minutes, avec une pause d'une minute entre chaque. Tsarukyan propose un format de combat continu de 25 minutes ;

  • Se rapprocher de la réalité : Selon « Ahalkalakets », l'absence de pauses rendrait le combat plus naturel et « réel », exigeant une condition physique et une endurance extrêmes. Ce format pourrait ramener le sport à ses origines, moins réglementées.

La carrière d'Arman Tsarukyan et son prochain combat

Penchons-nous sur la carrière de Tsarukyan, l'homme derrière ces idées révolutionnaires :

  • Palmarès professionnel : Le bilan du combattant de 29 ans en MMA est impressionnant : 23 victoires (dont 15 avant la limite) et seulement 3 défaites;

  • Expérience et expertise : Tsarukyan a fait ses débuts professionnels en MMA en septembre 2015. Il collabore avec la meilleure ligue mondiale, l'UFC, depuis avril 2019. Maître en lutte et en MMA, il est considéré comme l'un des combattants les plus dangereux et polyvalents de la division ;

  • Le test à l'UFC 331 : Lors du prochain tournoi, Tsarukyan affrontera le Brésilien Mauricio Ruffydans l'octogone. Ce combat est attendu comme une étape cruciale pour déterminer le prochain prétendant au titre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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