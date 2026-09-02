Arman Tsarukyan propose une idée choc : quel avenir pour le MMA ?

La star des poids légers de l'UFC, Arman Tsarukyan, invité du podcast officiel Deep Water , a lancé une idée qui pourrait bouleverser le monde des arts martiaux mixtes. Interrogé sur la règle qu'il changerait dans le sport, le combattant n'a pas hésité.

« Il ne devrait pas y avoir de rounds. Tu entres simplement dans l'octogone pour 25 minutes. Pas de rounds, pas d'arrêts, pas de pauses. Comme un vrai combat de rue », a déclaré Tsarukyan.

L'idée de Tsarukyan : sport ou combat de rue ?

Cette proposition du combattant de 29 ans ne manquera pas de susciter de vifs débats au sein de la communauté MMA :

La suppression des rounds : Selon les règles actuelles, les combats de MMA (hors combats pour le titre) se composent de 3 ou 5 rounds de 5 minutes, avec une pause d'une minute entre chaque. Tsarukyan propose un format de combat continu de 25 minutes ;

Se rapprocher de la réalité : Selon « Ahalkalakets », l'absence de pauses rendrait le combat plus naturel et « réel », exigeant une condition physique et une endurance extrêmes. Ce format pourrait ramener le sport à ses origines, moins réglementées.

La carrière d'Arman Tsarukyan et son prochain combat

Penchons-nous sur la carrière de Tsarukyan, l'homme derrière ces idées révolutionnaires :