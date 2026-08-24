Tournant inattendu au Pakhtakor : Jahongir Ortiqxo‘jayev quitte-t-il le club ?

Le club de football de Tachkent, le Pakhtakor, pourrait connaître des changements majeurs. L'expert en football ouzbek Alisher Nikimbayev a annoncé que le président du club, Jahongir Ortiqxo‘jayev, a décidé de mettre fin à ses relations avec le Pakhtakor.

Cette nouvelle tombe à un moment crucial pour le club. Les « Lions » disputeront leur premier match de la Ligue des champions Élite de l'AFC dans seulement trois semaines.

1. Quelle information a été transmise au personnel du Pakhtakor ?

Selon Alisher Nikimbayev, le personnel du Pakhtakor a été informé de la décision de Jahongir Ortiqxo‘jayev de quitter le club.

« C'était une décision attendue, mais il est difficile de croire que les événements se déroulent de manière aussi soudaine et brutale », a déclaré Nikimbayev.

Cela suggère que des changements au sein de la direction étaient peut-être déjà en discussion. Cependant, le timing et la rapidité des événements ont surpris la communauté du football.

2. Le plus grand problème : le Pakhtakor a-t-il un plan B ?

Le point le plus préoccupant du rapport de Nikimbayev est l'incertitude concernant les prochaines étapes du club.

Selon lui, il n'est pas certain que le Pakhtakor dispose actuellement d'un plan B prêt.

En d'autres termes, si Jahongir Ortiqxo‘jayev quitte réellement le club, la question de savoir qui dirigera le Pakhtakor et comment devient prioritaire.

Question principale Situation actuelle Ortiqxo‘jayev a-t-il officiellement annoncé sa décision ? Aucune confirmation officielle dans les sources publiques pour le moment Qui sera le nouveau dirigeant du club ? Inconnu Un plan de gestion est-il prêt ? Aucune information précise Le Pakhtakor participera-t-il à la Ligue des champions Élite de l'AFC ? Sa participation a été confirmée

3. Trois semaines avant la Ligue des champions Élite de l'AFC

L'aspect le plus sérieux de la situation est le facteur temps.

Le Pakhtakor participera à la Ligue des champions Élite de l'AFC 2026/2027, et il reste environ trois semaines avant le premier match du club.

À ce stade, un changement radical au sein de la direction pourrait affecter :

les plans financiers ;

la politique de transfert ;

les opérations organisationnelles ;

la préparation de la saison.

C'est pourquoi

la position officielle du Pakhtakor dans les prochains jours sera cruciale pour les supporters.

4. Pas encore de confirmation officielle

Il est important de noter que cette information n'a pas encore été officiellement confirmée.

Nikimbayev lui-même a noté qu'il est difficile de trouver une déclaration officielle confirmant la décision de Jahongir Ortiqxo‘jayev de quitter le club dans les sources publiques.

Par conséquent, il est préférable de considérer cette information comme une nouvelle non officiellement annoncée. La réponse principale ne sera connue qu'après une déclaration officielle de la direction du Pakhtakor.

Conclusion : Trois semaines décisives attendent le Pakhtakor

Si la décision de Jahongir Ortiqxo‘jayev est officiellement confirmée, une nouvelle ère commencera pour le Pakhtakor.

Cependant, de nombreuses questions restent en suspens :

qui sera le prochain dirigeant, comment le système de gestion changera-t-il et quel sera l'impact sur la participation à la Ligue des champions Élite de l'AFC ? Pour les supporters du Pakhtakor, le plus important est d'obtenir une réaction officielle du club. Alors que le début de la Ligue des champions Élite approche, il est impératif de dissiper rapidement l'incertitude autour des « Lions ».

«Paxtakor» muxlislari uchun eng muhimi — klubdan rasmiy munosabat kutilmoqda. Chunki Elit OCHL startga yaqinlashar ekan, «sherlar» atrofidagi noaniqlikni tezroq bartaraf etish talab etiladi.