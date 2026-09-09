La star la plus titrée et la plus célèbre de l'histoire du football mondial, Lionel Messi, est à nouveau au centre d'une grande agitation. Avant même de mettre fin à sa carrière sur le terrain, la légende argentine se lance dans un nouveau projet en tant que propriétaire de club. Selon des informations urgentes diffusées par le prestigieux journal espagnol AS, Messi a conclu un accord final pour acquérir le paquet d'actions majoritaire du club de football « Eldense », qui évolue en Segunda, la deuxième division espagnole. Après plusieurs mois de négociations secrètes, les parties sont arrivées à l'étape de la signature officielle. Alors, à qui Messi achète-t-il le club, quel organisme officiel doit autoriser cet accord et pourquoi cet événement ouvre-t-il une nouvelle page dans le football espagnol ? À la fin de l'article, nous révélerons tous les détails concernant l'intrigue principale : l'exclusivité totale de Messi dans ce projet et la date de l'annonce officielle.

Négociations secrètes et accord de principe du 8 septembre

Les détails révélés par la presse espagnole confirment le sérieux de l'accord :

Accord avec des investisseurs colombiens : Les avocats personnels de Lionel Messi menaient depuis longtemps des négociations actives avec le célèbre groupe d'investissement colombien TH, dirigé par Juan Carlos Trujillo ;

Négociations conclues avec succès : Le 8 septembre de cette année, les parties sont parvenues à un accord de principe mutuel sur la vente et l'achat du club « Eldense » ;

Le contrôle entre les mains de Messi : Selon les termes de l'accord, la star du football détiendra le paquet d'actions majoritaire de l'équipe et prendra en main les décisions clés déterminant l'avenir du club.

«Le retour de Lionel Messi dans le football espagnol en tant qu'investisseur et propriétaire d'équipe aura un impact économique et médiatique immense sur l'ensemble de la Segunda et du système des ligues espagnoles », souligne le journal AS.

Record historique : le premier propriétaire argentin en Espagne

Cet accord devient un événement sans précédent non seulement pour le sport, mais aussi pour la législation et l'histoire de l'Espagne :

Premier propriétaire de club argentin : Une fois cet accord finalisé, Messi deviendra le tout premier Argentin de l'histoire des ligues de football professionnel espagnoles à acheter et posséder un club ;

Condition finale de l'accord : Pour que l'accord entre officiellement en vigueur, il doit être approuvé et autorisé par le Conseil supérieur des sports d'Espagne (CSD — Consejo Superior de Deportes) ;

Les nouvelles ambitions d'« Eldense » : L'équipe, qui évolue en deuxième division, pourrait atteindre la stabilité financière sous la direction de Messi et viser la Liga.

La solution principale et l'exclusivité totale de Messi

La question la plus importante qui intéresse de nombreux fans de football et analystes commerciaux est de savoir avec qui Messi gérera ce club et quand la déclaration officielle sera faite. La solution et conclusion la plus importante est que, Lionel Messi participe à ce projet majeur en tant qu' investisseur unique et indépendant . Aucun autre partenaire commercial extérieur, consortium ou ancien joueur n'est impliqué dans ce transfert et cet achat. Messi assume toute la charge financière et de gestion. Dès l'obtention de l'autorisation du Conseil supérieur des sports espagnol, les parties prévoient d'annoncer cette étape historique lors d'une conférence de presse dans les prochains jours.

Selon vous, le rachat du club « Eldense » par Lionel Messipermettra-t-il à l'équipe d'atteindre rapidement la Liga espagnole ? Est-ce une bonne étape pour la future carrière de gestionnaire de Messi que d'acheter un club alors qu'il est encore joueur ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette nouvelle sensationnelle du football mondial avec vos proches et les fans de football !