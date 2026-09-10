Après l'écrasement de Bunyodkor, Ruziqul Berdiyev fait des déclarations importantes

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Après l'écrasement de Bunyodkor, Ruziqul Berdiyev fait des déclarations importantes

Superligue d'Ouzbékistandans le cadre de la 21e journée, le club de Nasaf Qarshi a battu l'équipe de Bunyodkor Tachkent sur le score de 3-0 à domicile. Après cette victoire convaincante, l'entraîneur principal de l'équipe de Qarshi, Ruziqul Berdiyev a participé à une conférence de presse et a répondu en détail et ouvertement à toutes les questions pertinentes des journalistes. Outre l'analyse du match, l'entraîneur a révélé les nouvelles blessures au sein de l'équipe, l'absence de 5 joueurs appelés en équipe olympique et les objectifs principaux pour les prochains matchs de la Ligue des Champions 2 de l'AFC. Alors, quel est l'état de santé de Bekjon Rahmatov et de Shala, quelle est la force des adversaires dans le groupe de la LDC 2, et pourquoi Berdiyev estime-t-il qu'ils ne sont pas supérieurs à Neftchi ? À la fin de l'article, nous vous présenterons tous les détails concernant l'intrigue principale : les missions de Nasaf sur la scène internationale et les mesures prises face à un calendrier chargé.

Victoire sur Bunyodkor et état des blessures dans l'équipe

Ruziqul Berdiyev a d'abord évoqué la large victoire et la santé des joueurs :

  • L'efficacité de l'expérience et des coups de pied arrêtés : L'entraîneur a souligné que l'adversaire manquait d'expérience et qu'un but rapide ainsi que les phases arrêtées ont permis de contrôler totalement le match ;

  • Affluence des supporters : Il a été reconnu que l'augmentation de l'affluence des supporters au stade « Markaziy » de Qarshi est un grand soutien moral pour l'équipe et la direction ;

  • La liste des blessés s'allonge : Bekjon Rahmatov, auteur d'un but, a été remplacé en raison d'une blessure et passera des examens médicaux ; Murod est également blessé ;

  • L'état de Shala : Le joueur n'a pas participé à ce match en raison d'une légère blessure et d'un rhume, mais il devrait être de retour pour la prochaine rencontre ;

  • L'apport de Sharof Muhitdinov : Auteur d'un but, Sharof joue actuellement avec assurance à plusieurs postes et contribue grandement aux victoires.

« Nous avons essayé de mettre une forte pression sur l'adversaire et nous avons marqué des buts grâce à leurs erreurs. C'est la raison principale de notre victoire », a déclaré Ruziqul Berdiyev.

Calendrier chargé et 5 joueurs absents

Nasaf fera face à des défis complexes dans les prochains jours, tant dans le championnat national que dans le tournoi continental :

  • Temps court et déplacements difficiles : L'équipe jouera un match de LDC 2 à l'extérieur le 16, puis devra revenir pour affronter Andijan en Superligue le 20 ;

  • Joueurs libérés pour l'équipe olympique : Dans l'intérêt de l'équipe nationale, 5 membres de Nasaf ont été libérés ; Berdiyev a pour objectif de réussir ces deux matchs importants.

La solution principale et le niveau des adversaires en LDC 2

La question la plus importante qui intéresse de nombreux fans et analystes est de savoir quel est le niveau des adversaires de Nasaf en LDC 2 et quel est l'objectif principal de l'équipe. La conclusion et la solution la plus importante sont que, Ruziqul Berdiyev a fermement établi que l'objectif principal du club est avant tout de sortir avec succès de la phase de groupes . Les adversaires du groupe sont le champion/vice-champion de Bahreïn (renforcé par l'ancien attaquant croate de Tractor et des légionnaires africains), le Koweït et le club d'Al-Wahda, dont les forces sont équilibrées. Cependant, à la question du journaliste « leur niveau est-il supérieur à celui de Neftchi ? », Ruziqul Berdiyev a répondu ouvertement : « Non, je ne peux pas dire qu'ils sont supérieurs à Neftchi » et a souligné que l'effectif de l'équipe de Ferghana est de très haute qualité et qu'ils peuvent faire valoir leurs arguments en Ligue des Champions Élite.

Selon vous, Nasaf peut-il passer les matchs difficiles des 16 et 20 sans perdre de points alors que 5 joueurs sont partis avec l'équipe olympique et que les blessures augmentent ? Êtes-vous d'accord avec l'évaluation de Ruziqul Berdiyev selon laquelle les adversaires de la LDC 2 ne sont pas plus forts que Neftchi ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse de la conférence de presse brûlante du football ouzbek avec vos proches et les fans de football !

NasafBunyodkorСуперлигаОЧЛ 2Рўзиқул Бердиевжўноблар
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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